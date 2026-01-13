Chivas y Club América tendrán un terrible problema muy pronto, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si bien es cierto que hay una gran expectativa sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo en México, una buena parte de los equipos mexicanos no se vieron beneficiados con que nuestro país sea una de las sedes para este evento magno . Resulta que tanto Club América como Chivas podrían verse afectados negativamente en caso de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026. ¿Por qué?

América y Chivas podrían perder la localía durante la Liguilla

Resulta que los estadios Azteca (hoy Banorte) y Akron serán entregados a la FIFA, ya que serán sedes del Mundial 2026 , por lo que deberán pasar por un control total realizado por el organismo internacional 30 días antes de que comience el certamen, situación que está pactada en el contrato. En este contexto, si Chivas y América clasifican a la Liguilla, no podrán jugar las semifinales ni la final en casa.

El Akron y el Azteca serán entregados a la FIFA en el mes de mayo|Crédito: Chivas y América

Esto también afectaría de forma directa a Rayados de Monterrey, pues el Estadio BBVA es otro de los recintos que pertenecerá a la Copa del Mundo que se jugará en el mes de junio de este año. Ante esta situación, los distintos equipos de la Liga BBVA MX ya han comenzado a moverse para encontrar soluciones, pues es muy probable que, como mínimo, uno de estos clubes avancen a la fase final del Clausura 2026.

La solución que buscarían los clubes de la Liga BBVA MX

Dichos equipos no tienen ninguna intención de abandonar su estadio durante la Liguilla, por lo que distintos reportes mencionan que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya se comunicó con FIFA para saber si existe la posibilidad de realizar excepciones en caso de que estos estadios mundialistas deban tener participación en la Fiesta Grande la Liga BBVA MX.

La FMF buscará que el organismo mundial pueda ceder los estadios para que América y Chivas puedan jugar allí en caso de que ambos logren clasificar a la Liguilla, como así también Monterrey. En estos momentos, están a la espera de una respuesta oficial y puertas adentro son optimistas en que FIFA dará luz verde a los clubes de la Liga BBVA MX.

Los estadios donde podrían jugar América y Chivas durante la Liguilla

En caso de que la FIFA no acepte el pedido de la FMF, los clubes mexicanos deberán buscar una nueva alternativa para ejercer su localía durante la Liguilla. En el caso del América, el escenario más probable es el Estadio Ciudad de los Deportes, sede que es habitual en las Águilas durante las remodelaciones del Coloso de Santa Úrsula.

En el caso de Chivas, el equipo de Gabriel Milito podría ser local en el Estadio Jalisco, un recinto cargado de historia para el Rebaño Sagrado. Pues fue casa del conjunto tapatío por más de 50 años, desde 1960 hasta 2010, albergando las épocas más doradas del Guadalajara.