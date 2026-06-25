Club América y Chivas se unieron en el Mundial 2026 y lograron este pase histórico para México

México consiguió una Fase de Grupos perfecta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el duelo final ante República Checa quedará en los libros de historia del balompié nacional. La Selección Mexicana es la única razón por la que aficionados de distintos clubes del futbol mexicano se unen y esto también se vio dentro de la cancha. Tanto Álvaro Fidalgo como Roberto Alvarado nos regalaron un gol de Clásico Nacional.

Así fue el gol de México con colores azulcremas y rojiblancos

Álvaro Fidalgo sentenció la goleada de México ante República Checa con el 3-0 definitivo en tiempo agregado. El mediocampista con pasado en el América apareció dentro del área tras una asistencia de Roberto Alvarado, jugador de Chivas, para cerrar una noche histórica para el combinado azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

YA SON 3 DE MEXICO. ⚽🔥

Álvaro Fidalgo mete el tercer gol del partido y el Estadio Ciudad de México estalla. 🏟️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca pic.twitter.com/0Dctc020v1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 25, 2026

La jugada tuvo un valor especial para la Liga BBVA MX. América y Chivas mantienen la rivalidad más fuerte del futbol mexicano, pero dos representantes de ambos clubes dejaron de lado esa historia para combinarse con la camiseta de la Selección Mexicana. Alvarado puso el pase y Fidalgo definió para confirmar el triunfo que dejó a México con tres victorias en tres partidos dentro del Grupo A.

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El gol no solo decoró el marcador. También simbolizó el momento que vive el equipo de Javier Aguirre: un plantel en el que las diferencias del futbol local quedaron en segundo plano para perseguir un objetivo mayor. Con ese 3-0, México avanzó a los Dieciseisavos de Final con paso perfecto y reforzó la ilusión de hacer historia en casa.

Fidalgo y “Piojo” Alvarado se unieron para marcar el 3-0 de México|Crédito: @miseleccionmx / X

Por qué fue histórico el gol de Fidalgo - Alvarado

El gol del “Maguito” representó el cierre de la mejor Fase de Grupos de México en la historia de los Mundiales. Con ese tanto, el combinado azteca selló el 3-0 ante Chequia y llegó a nueve puntos de nueve posibles, una marca inédita para la Selección Mexicana en una Copa del Mundo.

Además, México terminó como líder absoluto del Grupo A, con tres victorias en tres partidos, seis goles a favor y ninguno en contra. Por eso, el tanto de Fidalgo no solo decoró el marcador: confirmó el paso perfecto del equipo de Javier Aguirre y el pase a Dieciseisavos de Final con una autoridad histórica.