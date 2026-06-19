Chivas sufre baja de último momento para su pretemporada y estará fuera por varias semanas

Chivas recibió una noticia inesperada justo antes de comenzar la etapa más fuerte de su pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Guadalajara confirmó que Efraín Álvarez fue sometido a una intervención quirúrgica y no podrá trabajar con normalidad bajo las órdenes de Gabriel Milito.

El club rojiblanco informó que el atacante fue operado para corregir un varicocele izquierdo. La cirugía se realizó de manera exitosa, pero el futbolista iniciará ahora un proceso de recuperación supervisado por el cuerpo médico del Rebaño.

Aunque Chivas no estableció un tiempo exacto de baja, este tipo de procedimientos suele requerir varias semanas antes de volver a competir al máximo nivel. Por ese motivo, Álvarez se perderá al menos una parte importante de la preparación del equipo, en un momento clave para definir lugares de cara al próximo torneo.

Efraín Álvarez será baja de Chivas durante la pretemporada|Crédito: @Chivas / X

Qué lesión tiene Efraín Álvarez en Chivas

De acuerdo con el reporte médico del Club Deportivo Guadalajara, Efraín Álvarez fue intervenido quirúrgicamente para corregir un varicocele izquierdo. La operación se llevó a cabo con éxito y el jugador comenzará su rehabilitación bajo observación del área médica rojiblanca.

Cabe destacar que un varicocele es una dilatación de las venas dentro del escroto, algo parecido a una várice, pero en la zona testicular. Suele aparecer más del lado izquierdo y puede generar molestia, pesadez o dolor, aunque en muchos casos no da síntomas.

TE PUEDE INTERESAR:



La baja llega en un momento sensible para el jugador, que buscaba aprovechar la pretemporada para ganar ritmo y consolidarse dentro del esquema de Gabriel Milito. Ahora, su regreso quedará condicionado por la respuesta física durante las próximas semanas.

Qué parte de la pretemporada se perderá Efraín Álvarez

Chivas inició su plan de trabajo rumbo al Apertura 2026 y la Leagues Cup con una concentración en Barra de Navidad. El equipo viajó el 18 de junio y permanecerá en esa sede del 19 al 27 de junio, en la etapa más intensa de la preparación.

Después, el Rebaño volverá a Guadalajara para entrenar del 29 de junio al 2 de julio. Posteriormente, disputará su primer partido amistoso ante Correcaminos, programado para el viernes 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez.

Con este panorama, Efraín Álvarez no podrá participar con normalidad en el arranque de los trabajos. Su ausencia representa una baja de último momento para Milito, quien ya trabaja en la construcción del equipo que competirá en el segundo semestre del año.

Cuándo podría volver Efraín Álvarez con Chivas

Por ahora, Chivas no dio una fecha oficial para el regreso de Efraín Álvarez. El club se limitó a informar que su vuelta a las canchas estará sujeta a la evolución que presente durante el proceso de recuperación.

En términos deportivos, la incógnita pasa por saber si el atacante podrá llegar al inicio del Apertura 2026 o si recién estará disponible con el torneo ya en marcha. Todo dependerá de cómo responda tras la cirugía y de los tiempos que marque el cuerpo médico rojiblanco.