Lo quieren en Europa: esto se sabe del futbolista mundialista de Chivas que despierta interés

Chivas sabe que tal vez en este mercado de verano pierda a grandes referentes, ya que cuenta con 5 jugadores con México, pero entre ellos destaca uno mundialista que es del interés de Europa, sobre todo de Francia, donde refieren que es seguido de cerca por 2 clubes, pero hoy se dieron a conocer más detalles acerca de su posible salida del conjunto rojiblanco.

De acuerdo con el insider César Luis Merlo, Brian Gutiérrez despierta interés de un club importante de Francia desde hace poco más de un año, pero es ahora con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que quedaron maravillados por sus 2 actuaciones: en el debut ante Sudáfrica y contra Corea del Sur, duelo en el que México amarró su pase a la fase final tras derrotarlos por la mínima.

Brian Gutiérrez interesa a un club de Francia que está por realizar una oferta.|Crédito: @Chivas / X

“Me dicen a mí que en los próximos días va a hacer una oferta formal y Chivas está abierto a venderlo, pero siempre y cuando haya de mínima una oferta de 2 cifras. Para sentarse a escuchar, de 10 [millones] para arriba”, mencionó el periodista argentino.

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De banca en Chivas a titular en el Mundial 2026

Gutiérrez es un futbolista mexicoamericano que surgió del Chicago Fire. Fue hasta previo al arranque del Clausura 2026 que Chivas lo fichó, después de seguirlo de cerca por bastante tiempo. No obstante, en el sistema de Gabriel Milito no era muy requerido, por lo que durante este torneo fungió como un hombre de recambio.

La vida de Brian cambió en enero de 2026 cuando Javier Aguirre lo convocó a la gira de la Selección Mexicana por Centro y Sudamérica, por lo que tuvo que renunciar a Estados Unidos. Solo un partido le bastó al todavía futbolista de Chivas para llenarle el ojo al “Vasco” y colarse a la Copa Mundial de la FIFA™.

Ante todos los pronósticos, el surgido en el Chicago Fire saltó como titular en el partido inaugural de México contra Sudáfrica. Mientras que en el Estadio Guadalajara ante Corea del Sur volvió a ser uno de los 11 elegidos, por lo que es visto por varios clubes del mundo.