Tiene solo algunos días en Chivas y será el jugador más caro cuando la Hormiga González sea vendido a Europa

Chivas de Guadalajara es el equipo que más representa a la Selección Nacional de México, que se clasificó a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el equipo se encuentra, por ejemplo, Armando la Hormiga González, quien en el corto plazo podría salir del “Rebaño Sagrado” hacia Europa gracias a su gran nivel. Otro jugador sería el más caro de la escuadra tapatía.

Con el presunto cambio de equipo de jugadores de México tras el Mundial, Chivas podría perder a su jugador más valioso. Pues la Hormiga González está tasado en 15 millones de euros, según Transfermarkt. En ese sentido, un futbolista que apenas lleva unos días en la institución pasaría a ser el crack más caro del CD Guadalajara. Un logro increíble.

Jordan Carrillo se quedaría con el lugar de la Hormiga González como el más caro de Chivas

El futbolista que llegó desde Pumas UNAM y que pertenecía a Santos Laguna llegó apenas hace unos días a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, con su cotización de 8 millones de euros, Carrillo será el jugador más caro del “Rebaño Sagrado” en caso de que la Hormiga González efectivamente deje el club rojiblanco en los próximos meses.

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Seguido a Carrillo estará Brian Gutiérrez, quien es jugador de Chivas desde hace apenas algunos meses, cuando llegó desde los Estados Unidos. El futbolista de la Selección Mexicana también vale 8 Md€.

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Los jugadores más caros de Chivas de Guadalajara para el Apertura 2026