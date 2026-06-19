Tiene solo algunos días en Chivas y será el jugador más caro cuando la Hormiga González sea vendido a Europa
En este mercado de verano podría salir Armando González, el joven crack del Guadalajara
Chivas de Guadalajara es el equipo que más representa a la Selección Nacional de México, que se clasificó a 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el equipo se encuentra, por ejemplo, Armando la Hormiga González, quien en el corto plazo podría salir del “Rebaño Sagrado” hacia Europa gracias a su gran nivel. Otro jugador sería el más caro de la escuadra tapatía.
Con el presunto cambio de equipo de jugadores de México tras el Mundial, Chivas podría perder a su jugador más valioso. Pues la Hormiga González está tasado en 15 millones de euros, según Transfermarkt. En ese sentido, un futbolista que apenas lleva unos días en la institución pasaría a ser el crack más caro del CD Guadalajara. Un logro increíble.
Jordan Carrillo se quedaría con el lugar de la Hormiga González como el más caro de Chivas
El futbolista que llegó desde Pumas UNAM y que pertenecía a Santos Laguna llegó apenas hace unos días a Chivas de Guadalajara. Sin embargo, con su cotización de 8 millones de euros, Carrillo será el jugador más caro del “Rebaño Sagrado” en caso de que la Hormiga González efectivamente deje el club rojiblanco en los próximos meses.
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Seguido a Carrillo estará Brian Gutiérrez, quien es jugador de Chivas desde hace apenas algunos meses, cuando llegó desde los Estados Unidos. El futbolista de la Selección Mexicana también vale 8 Md€.
Los jugadores más caros de Chivas de Guadalajara para el Apertura 2026
- Armando “Hormiga” González (delantero centro de 23 años): 15 millones de euros.
- Jordán Carrillo (extremo izquierdo de 24 años): 8 millones de euros.
- Brian Gutiérrez (mediocentro ofensivo de 23 años): 8 millones de euros.
- Roberto Alvarado (extremo derecho de 27 años): 7,50 millones de euros.
- Bryan González (lateral izquierdo de 23 años): 7,50 millones de euros.
- Efraín Álvarez (mediocentro ofensivo de 24 años): 6,50 millones de euros.
- Raúl “Tala” Rangel (portero de 26 años): 6,50 millones de euros.