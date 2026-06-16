Dónde y en qué estadio se juega el partido Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

Este martes 16 de junio Argentina y Argelia tendrán su debut en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los sudamericanos se miden con los africanos en la jornada 1 del grupo que comparten con Austria y Jordania. Los argentinos tienen a Lionel Messi como bandera, quien aún puede ser líder de la tabla de goleadores históricos de los mundiales.

Mientras que Austria y Jordania se miden en el mismo grupo por la noche, TV Azteca transmite Argentina - Argelia. Los liderados por Lionel Messi y los comandados por Ryan Aït-Nouri prometen dar un partidazo. Sudamericanos y africanos se verán las caras en el Kansas City Stadium, Missouri, Estados Unidos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 11, 2026 Argentina’s Lionel Messi and Rodrigo De Paul during training IMAGN IMAGES via Reuters/Denny Medley|DENNY MEDLEY/IMAGN IMAGES via Reuters

Kansas City Stadium alberga el partido entre Argentina y Argelia por el Mundial 2026

Argentina y Argelia se enfrentan en el Kansas City Stadium, el cual se ubica en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Este gigante de cemento posee una capacidad para 76,000 espectadores. Se destaca por albergar 6 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina vs. Argelia – Kansas City Stadium (Kansas City, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Dallas Stadium (Arlington, Estados Unidos) – 12:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Dallas Stadium (Arlington, Estados Unidos) – 21:00 horas — Grupo J

El calendario de la selección de Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina vs. Argelia – Kansas City (Kansas City, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Jordania vs. Argelia – San Francisco Stadium (Santa Clara, Estados Unidos) — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Argelia vs. Austria – Kansas City (Kansas City, Estados Unidos) — Grupo J

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de su señal de televisión, junto con el sitio web de Azteca Deportes y la app oficial, TV Azteca transmite los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo este duelo de Argentina con Argelia.

