Hormiga González podría jugar la Champions, pero tendría que brillar sobre estas figuras de élite

Armando González es uno de los jugadores de Chivas que más han llamado la atención al futbol de Europa. El joven delantero irrumpió como campeón de goleo hace un año. Por lo que en este Apertura 2026 continúan los rumores que ponen a la “Hormiga” lejos de Verde Valle y cerca de un equipo de Champions League.

De acuerdo a diversos reportes desde Europa, sería el Olympiacos el equipo que se lanza directamente a las negociaciones por Armando González. El equipo griego ve en el delantero mexicano una gran apuesta para reforzar su ataque. Sin embargo, la “Hormiga” tendrá que enfrentarse a atacantes de élite.

Hormiga González está en la mira de Olympiacos|Crédito: Instagram @hormiga_glez

La dura competencia que tendría Armando González en Olympiacos

En caso de que el jugador de Chivas decida partir a Grecia, contará con una importante competencia al tener como compañeros a Mehdi Taremi y a Roman Yaremchuk. El primero es un goleador de experiencia que cuenta con un paso en clubes de prestigio como el Inter de Milán.

En el caso de Yaremchuk, nos referimos a un goleador que pasó por el Benfica y Valencia tras romperla en el Gante de Bélgica. Pues en su paso por dicho club logró anotar 46 goles en tan solo 121 partidos. Sumando un total de 78 goles a sus 30 años de edad.

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Cuánto deberá pagar Olympiacos por Hormiga González

Chivas cuenta con una cláusula de rescisión de Armando González que consta de 15 millones de dólares. Por lo que Olympiacos deberá acercarse a dichas pretensiones si busca realmente empezar a negociar con la directiva rojiblanca.

Cabe mencionar que Olympiacos quedó recientemente eliminado de la Champions League. Sin embargo, el club es un constante participante del certamen europeo gracias a su regularidad en la liga de Grecia.