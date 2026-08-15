El antecedente que acerca a la Hormiga González a Grecia y que lo aleja de Chivas

En las últimas horas trascendió que Armando "Hormiga" González recibió una oferta del Olympiacos de Grecia, para ficharlo antes de que se cierre el mercado de verano. Esta es la segunda ocasión que un equipo de Europa oferta por el delantero. Pero lo que hay que destacar es que hay un antecedente que aleja al seleccionado mexicano de las Chivas.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el conjunto griego ya puso una oferta sobre la mesa a Chivas que, aunque de momento se desconoce la cifra, es el monto principal para comenzar un estira y afloja, siempre y cuando González, quien es compañero de universidad de Gilberto Mora, quiera irse al Olympiacos.

Armando “Hormiga” González recibió una oferta del Olympiacos de Grecia,.|Chivas

El antecedente que aleja a la Hormiga de Chivas

Armando es representado por una empresa brasileña que es muy importante a nivel internacional, la cual tiene contactos en Grecia, pues hace 6 meses Santino Andino, jugador argentino que pertenece a la misma firma de representados, emigró a Grecia por una buena cantidad de dinero.

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La empresa que representa a la "Hormiga" tiene buenos contactos. Además, maneja a grandes futbolistas que son top en el mundo, tal es el caso de Vinícius Jr. y Endrick, 2 brasileños que han jugado en el Real Madrid y son seleccionados de su país.

La cláusula de rescisión de la Hormiga

Chivas no dejará ir tan fácil al seleccionado mexicano, pues le puso una cláusula de rescisión importante, ya que el equipo que lo quiera deberá pagar 15 millones de dólares. Este monto es para los conjuntos de Europa, mientras que a los clubes de la Liga BBVA MX es de 18 millones.