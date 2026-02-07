Dame esos cinco: Así Chivas presume invicto y liderato en sus redes sociales

El paso perfecto del conjunto de las Chivas de Guadalajara es celebrado por sus aficionados y hasta por la misma directiva ya que viven un inicio de torneo soñado. Con cinco triunfos consecutivos en el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado se mantiene invicto y como líder absoluto del campeonato con 15 puntos, superando a todos sus rivales en la Liga BBVA MX y ya con la mira al Clásico ante las Águilas del América esperanto el sexteto de victorias.

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cuál es el mensaje de Chivas a sus aficionados?

Este sábado 7 de febrero, el equipo rojiblanco subió en sus redes sociales un mensaje dirigido a su afición: “Buenos Días ChivaHermanos”, acompañado de una imagen tipo boletín que rápidamente se viralizó. El título principal del gráfico fue “DAME ESOS CINCO”, en referencia a las cinco victorias que han conseguido en fila en el campeonato. Debajo, dos mensajes reforzaron la idea del momento que atraviesa el equipo: “Paso perfecto” y el anuncio del próximo gran reto, el Clásico Nacional ante América, programado para el 14 de febrero en el Estadio Akron.

Con 15 puntos en cinco jornadas, Chivas no solo presume estadísticas impecables, sino también un estado anímico que contagia a su afición. El mensaje publicado en redes sociales refleja la unión entre equipo y seguidores, quienes sueñan con que este arranque sea el inicio de una campaña histórica.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles han sido las victorias de Chivas en este Clausura 2026?

Jornada 1: Chivas venció a Pachuca (2-0) en el Estadio Akron.

Chivas venció a en el Estadio Akron. Jornada 2: Triunfo frente a Juárez (1-0) como visitante.

Triunfo frente a como visitante. Jornada 3: Victoria sobre Querétaro (2-1) en Guadalajara.

Victoria sobre en Guadalajara. Jornada 4: Chivas derrotó a Atletico San Luis (3-2) en el Estadio Alfonso Lastras.

Chivas derrotó a en el Estadio Alfonso Lastras. Jornada 5: El Rebaño Sagrado superó a Mazatlán FC por marcador de 2-1 en el Estadio El Encanto.

El Clásico Nacional será la primera verdadera prueba de fuego. América, siempre candidato al título, buscará frenar el paso invicto del Rebaño y recuperar terreno en la tabla. Para Chivas, el duelo representa la oportunidad de reafirmar su liderazgo y demostrar que su buen momento no es casualidad.

