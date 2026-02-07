Dame esos cinco: Así Chivas presume invicto y liderato en sus redes sociales
El paso perfecto del conjunto de las Chivas de Guadalajara es celebrado por sus aficionados y hasta por la misma directiva ya que viven un inicio de torneo soñado
El paso perfecto del conjunto de las Chivas de Guadalajara es celebrado por sus aficionados y hasta por la misma directiva ya que viven un inicio de torneo soñado. Con cinco triunfos consecutivos en el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado se mantiene invicto y como líder absoluto del campeonato con 15 puntos, superando a todos sus rivales en la Liga BBVA MX y ya con la mira al Clásico ante las Águilas del América esperanto el sexteto de victorias.
RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
¿Cuál es el mensaje de Chivas a sus aficionados?
Este sábado 7 de febrero, el equipo rojiblanco subió en sus redes sociales un mensaje dirigido a su afición: “Buenos Días ChivaHermanos”, acompañado de una imagen tipo boletín que rápidamente se viralizó. El título principal del gráfico fue “DAME ESOS CINCO”, en referencia a las cinco victorias que han conseguido en fila en el campeonato. Debajo, dos mensajes reforzaron la idea del momento que atraviesa el equipo: “Paso perfecto” y el anuncio del próximo gran reto, el Clásico Nacional ante América, programado para el 14 de febrero en el Estadio Akron.
🇦🇹 Buenos días, ChivaHermanos 👏🏻#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/1dCB1rz16e— CHIVAS (@Chivas) February 7, 2026
Con 15 puntos en cinco jornadas, Chivas no solo presume estadísticas impecables, sino también un estado anímico que contagia a su afición. El mensaje publicado en redes sociales refleja la unión entre equipo y seguidores, quienes sueñan con que este arranque sea el inicio de una campaña histórica.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Hijo de Jorge Campos ficha por el Inter
- ÚLTIMA HORA: Allan Saint-Maximin anota su primer gol y fans del Lens se burlan del América (VIDEO)
- ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia su séptima baja del Clausura 2026
¿Cuáles han sido las victorias de Chivas en este Clausura 2026?
- Jornada 1: Chivas venció a Pachuca (2-0) en el Estadio Akron.
- Jornada 2: Triunfo frente a Juárez (1-0) como visitante.
- Jornada 3: Victoria sobre Querétaro (2-1) en Guadalajara.
- Jornada 4: Chivas derrotó a Atletico San Luis (3-2) en el Estadio Alfonso Lastras.
- Jornada 5: El Rebaño Sagrado superó a Mazatlán FC por marcador de 2-1 en el Estadio El Encanto.
El Clásico Nacional será la primera verdadera prueba de fuego. América, siempre candidato al título, buscará frenar el paso invicto del Rebaño y recuperar terreno en la tabla. Para Chivas, el duelo representa la oportunidad de reafirmar su liderazgo y demostrar que su buen momento no es casualidad.