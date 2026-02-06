OFICIAL: Hijo de Jorge Campos ficha por el Inter

El apellido Campos continuará siendo referente en la portería, luego de que que Antonio Campos, hijo de El Inmortal Jorge Campos, firmara con su primer equipo profesional y buscará seguir los pasos de su padre como leyenda del arco Tricolor.

Te puede interesar: Liga Saudi le declara la GUERRA a Cristiano Ronaldo en un comunicado y toma fuerza su partida del AL NASSR

Antonio Campos, hijo de Jorge Campos, firma con el Inter Toronto

Antonio Campos fue presentado oficialmente con el Inter Toronto FC de la Canadian Premier League, la máxima categoría del futbol de Canadá, equipo en el que recibirá su primera oportunidad como profesional.

Al igual que su padre, Antonio Campos juega de portero y recibirá su primera oportunidad profesional. Previamente, se había desarrollado en el Cal State Fullerton de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), una liga semiprofesional de formación en la que alternó su formación académica con el deporte.

"El Inter Toronto Football Club de la Canadian Premier League anunció hoy la firma del portero Antonio Campos con su primer contrato profesional, lo que marca un hito importante en el desarrollo del joven jugador", compartió el club en sus redes sociales.

Además del futbol, Antonio Campos, de 19 años, ha estado involucrado en otros deportes como el básquetbol, béisbol y voleibol y en el balompié ha recibido el asesoramiento de su padre, como él mismo lo ha compartido en sus redes sociales.

Antonio Campos, quien nació en Red Deer, Alberta, Canadá, cargará sobre sus hombros la responsabilidad de portar uno de los apellidos más representativos del futbol mexicano a nivel mundial.

La Liga de Canadá cuenta con ocho equipos y comenzará el próximo 4 de abril, mientras que el Inter Miami hará su debut en la competencia el 11 del mismo mes cuando se enfrente al HFX Wanderers.

Te puede interesar: Los 4 MEXICANOS que se marcharon a EUROPA en el mercado invernal