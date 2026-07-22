Alexis Vega: cuál es el nivel de estudios de la estrella de Toluca

Alexis Vega atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de conquistar la Concacaf Champions Cup con Toluca y de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos aficionados también se preguntan cómo fue su formación fuera de las canchas y qué estudios alcanzó a realizar.

Tras ser uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX en las últimas temporadas, Alexis Vega brilla también fuera de los estadios. Inició su camino en las Fuerzas Básicas de Pumas desde los 10 años. Sin embargo, tras quedar fuera del club durante su adolescencia, decidió alejarse temporalmente del futbol y concentrarse en sus estudios, antes de brillar con Toluca.

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Alexis Vega estudió la preparatoria y comenzó una carrera universitaria

Después de salir de Pumas, Vega terminó la preparatoria en la Escuela Roosevelt. En distintas entrevistas ha contado que, en ese momento, llegó a pensar que no volvería a jugar futbol de manera profesional.

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Tras concluir la educación media superior, se inscribió en la carrera de Turismo en una universidad privada de la Ciudad de México. Sin embargo, no pudo concluir sus estudios, ya que recibió una invitación para incorporarse a la categoría Sub-17 de Toluca, donde retomó su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Alexis Vega está ilusionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Toluca cambió el rumbo de la carrera de Alexis Vega y le hizo dejar los estudios

La oportunidad en Toluca marcó un antes y un después. El delantero convenció al cuerpo técnico durante las pruebas, avanzó rápidamente por las categorías juveniles y debutó con el primer equipo en 2016.

Años después pasó por Chivas, donde vivió etapas de altibajos, antes de regresar a los Diablos Rojos. En su segunda etapa recuperó su mejor nivel, fue pieza importante en el bicampeonato y actualmente sigue siendo una de las principales figuras del Toluca en el Apertura 2026.

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El futbol cambió sus planes académicos

Aunque comenzó una carrera universitaria, Alexis Vega decidió dejarla para aprovechar la oportunidad que le ofreció Toluca. Esa decisión terminó marcando el rumbo de su vida profesional.

Actualmente, el atacante es uno de los referentes del conjunto escarlata y de los futbolistas mexicanos más destacados de la Liga MX. Su historia demuestra que, antes de consolidarse en Primera División, estuvo muy cerca de tomar un camino completamente distinto al futbol profesional y mucho más ligado a la educación superior.

