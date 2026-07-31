La mala racha que intentará cortar la Hormiga González en Puebla vs Chivas y no es lo que todos creen

Chivas visitará a Puebla hoy a las 7 de la tarde en un Viernes Botanero, por lo que el duelo será transmitido por Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Este partido representa una gran oportunidad para Armando "Hormiga" González, quien intentará cortar una mala racha contra los poblanos y no es la que todos creen.

El seleccionado nunca le ha podido marcar gol a Puebla, pese a que en la Liga BBVA MX suma 29 anotaciones y se consagró campeón de goleo y estuvo a punto de lograr el bicampeonato. Es por ello que el partido de este viernes 31 de julio es una gran oportunidad para el futbolista de 23 años, quien ya suma 4 meses sin anotar, algo preocupante.

El seleccionado nunca le ha podido marcar gol a Puebla desde su debut en la Liga BBVA MX.|Chivas

Los goles de la Hormiga en Chivas

El delantero tuvo un año futbolístico de ensueño, pues le quitó el lugar a 2 referentes, no solo de Chivas, sino del fútbol mexicano, como lo son Javier Hernández y Alan Pulido. González fue titular en el Apertura 2025 y en su primer torneo se consagró campeón de goleo al anotar 12 tantos.

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Para el Clausura 2026 reafirmó su buen momento al ser titular indiscutible y pelear por el bicampeonato. Sin embargo, se quedó a un gol de hacer la hazaña, por lo que Joao Pedro de Atlético de San Luis se coronó en solitario.

Los 24 goles de Armando le valieron para ser convocado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, justa en la que solo vio minutos en el primer partido ante Sudáfrica, pero sin poder marcar para los suyos.

La mala racha de la Hormiga

"Hormiga" pasa por un momento complicado, ya que en las primeras jornadas del Apertura 2026 no ha marcado. Pero eso no es lo que preocupa, sino que este 5 de agosto cumplirá 4 meses de no hacerlo. La última vez que el delantero convirtió fue el 5 de abril, cuando le marcó un doblete a Pumas.