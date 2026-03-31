Histórica goleada de Irán a una de las potencias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Con la duda de asistencia o no a la fiesta mundialista, la Selección de Irán dio una exhibición de poderío y una pesadilla difícil de borrar para el conjunto Costa Rica. Este día, en el Mardan Sports Complex, el combinado persa despedazó 5-0 a unos costarricenses que lucieron erráticos, lentos y sin alma, dejando claro que los dirigidos por el seleccionador iraní están listos para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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¿Cómo fue la goleada de Irán ante Costa Rica?

Bajo la mirada atónita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en las tribunas, Irán solo necesitó 10 minutos para abrir el cerrojo mediante Ali Gholizadeh. La debacle tica, bajo el mando de Fernando "Bocha" Batista, quien tomo el lugar de Miguel Herrera, se acentuó apenas ocho minutos después, cuando la gran figura del Inter de Milán, Mehdi Taremi, hizo efectivo un cobro penal. Antes de irse al descanso, Mohammad Mohebi (30') y nuevamente Taremi (33') pusieron un 4-0 lapidario que mandó a la "Sele" al vestidor con la moral por los suelos.

En el complemento, con el partido totalmente resuelto, Mehdi Ghayedi selló la cuenta definitiva al minuto 54, firmando una de las peores derrotas para el cuadro centroamericano desde aquel 7-0 ante España en Qatar 2022.

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Con este resultado, Irán lanza una advertencia a sus rivales del Grupo G. El equipo asiático ha quedado ubicado en un sector sumamente equilibrado donde tendrá que demostrar que la contundencia mostrada hoy no fue obra de la casualidad.

Su calendario oficial para la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM es el siguiente:

Irán vs. Nueva Zelanda

Fecha: 15 de junio de 2026

15 de junio de 2026 Sede: Estadio Los Angeles

Bélgica vs. Irán

Fecha: 21 de junio de 2026

21 de junio de 2026 Sede: Estadio Los Angeles

Egipto vs. Irán