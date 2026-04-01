OFICIAL: Las 48 selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM está lista: Iraq ganó el boleto 48 del torneo a través del repechaje celebrado en Monterrey venciendo a Bolivia por 2-1 esta noche de 31 de marzo ante un lleno con sbaor mundista.

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La jornada alrededor del mundo fue intensa entre partidos amistosos y el repechaje de la UEFA y el Continental donde se ofrecían dos boletos más para la justa veraniega que comienza en 71 días con el México ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

En Europa el drama y la pasión acompañaron cuatro partidos en los que Bosnia y Herzegovina, Turquía, Suecia y Chequia lograron amarrar los boletos disponibles en esa región para ir al Mundial del 2026.

En México, se celebró el determinante partido de Jamaica ante El Congo, y esta selección africana pese a los pronósticos, logró derrotar por 1-0 a Jamaica que regresa a su territorio triste por no acudir a esta fiesta global.

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Y en un juego intenso en el Estadio Monterrey lleno, Iraq venció por 2-1 a Bolivia que era favorita con lo es cuadro iraquí estará en el Mundial y los bolivianos verán el torneo a través del televisor al haber caído.

Con la victoria de Iraq, esta selección tomó en sus manos el boleto que estaba por entregarse y quedó definido el primer Mundial de 48 selecciones.

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Todas las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026: IRAQ es la última clasificada al torneo mundialista

México

Corea del Sur

Sudáfrica

República Checa

Canadá

Suiza

Catar

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Turquía

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Países Bajos

Japón

Túnez

Suecia

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Francia

Senegal

Noruega

Iraq

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Portugal

Colombia

Uzbekistán

República Democrática del Congo

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

Así quedaron definidos los 12 grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay, Turquía.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.