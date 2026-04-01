OFICIAL: Las 48 selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM tiene a sus 48 selecciones invitadas, luego de que Iraq venciera a Bolivia en Monterrey para obtener el último boleto disponible hacia la fiesta del futbol.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM está lista: Iraq ganó el boleto 48 del torneo a través del repechaje celebrado en Monterrey venciendo a Bolivia por 2-1 esta noche de 31 de marzo ante un lleno con sbaor mundista.
Te podría interesar: Revive el empate de México ante Bélgica en el que el cuadro azteca mostró una gran cara
La jornada alrededor del mundo fue intensa entre partidos amistosos y el repechaje de la UEFA y el Continental donde se ofrecían dos boletos más para la justa veraniega que comienza en 71 días con el México ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.
En Europa el drama y la pasión acompañaron cuatro partidos en los que Bosnia y Herzegovina, Turquía, Suecia y Chequia lograron amarrar los boletos disponibles en esa región para ir al Mundial del 2026.
En México, se celebró el determinante partido de Jamaica ante El Congo, y esta selección africana pese a los pronósticos, logró derrotar por 1-0 a Jamaica que regresa a su territorio triste por no acudir a esta fiesta global.
Te podría interesar: La Selección de Italia que fue por última ocasión a un Mundial con Buffon, Pirlo y compañía
Y en un juego intenso en el Estadio Monterrey lleno, Iraq venció por 2-1 a Bolivia que era favorita con lo es cuadro iraquí estará en el Mundial y los bolivianos verán el torneo a través del televisor al haber caído.
Con la victoria de Iraq, esta selección tomó en sus manos el boleto que estaba por entregarse y quedó definido el primer Mundial de 48 selecciones.
Te podría interesar: Así quedaron organizados los grupos del Mundial 2026
Todas las selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026: IRAQ es la última clasificada al torneo mundialista
México
Corea del Sur
Sudáfrica
República Checa
Canadá
Suiza
Catar
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Marruecos
Escocia
Haití
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Turquía
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Países Bajos
Japón
Túnez
Suecia
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Francia
Senegal
Noruega
Iraq
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Portugal
Colombia
Uzbekistán
República Democrática del Congo
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana
Así quedaron definidos los 12 grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa.
Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.
Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay, Turquía.
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia.
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.