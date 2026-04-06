Confirmado: Se vuelve leyenda al igualar marca histórica de Omar Bravo en Chivas

Durante el vibrante empate 2-2 entre Chivas y las Amazonas de Tigres, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, la jugada rojiblanca, Alicia Cervantes, hizo historia con el equipo jalisciense. Con su anotación en el Estadio Universitario al minuto 45, Licha llegó a la estratosférica cifra de 160 goles, igualando a Omar Bravo como máximos goleadores históricos de todo el club Guadalajara, sumando las ramas varonil y femenil.

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El momento de la gloria llegó en un partido de alta tensión. Ante uno de los rivales más complicados de la Liga BBVA MX Femenil, Cervantes demostró por qué es considerada una de las mejores delanteras en la historia del circuito. Su gol no solo fue pieza clave para conseguir un punto vital rumbo a la Liguilla del Rebaño, sino que cerró un debate que parecía eterno, colocando su nombre al lado del legendario mochiteco que ostentó la marca en solitario durante más de una década.

Un ascenso meteórico de Alicia Cervantes hacia la inmortalidad

La historia de Alicia Cervantes con el equipo de sus amores comenzó en el Apertura 2020. Desde su llegada procedente de Rayadas, la atacante mostró una conexión inmediata con los colores rojiblancos. Lo que hace que este récord sea aún más impresionante es la eficiencia de la delantera: mientras que Omar Bravo necesitó más de 400 partidos oficiales para establecer su marca, Licha ha pulverizado las redes en un tiempo récord.

Hasta este encuentro de la Jornada 16, Cervantes ha disputado aproximadamente 193 partidos vistiendo la camiseta de Chivas. Su promedio goleador es, sencillamente, de otra galaxia, manteniendo una constancia que la ha llevado a conquistar tres títulos de goleo individual y el liderato histórico de la franquicia en menos de seis años de estancia en el club.

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Igualar a una figura como Omar Bravo no es solo una cuestión de estadísticas; es un cambio de guardia en la identidad del Guadalajara. Con 160 dianas, Cervantes se consolida como uno de los estandartes máximos de una generación que ha profesionalizado el futbol femenino en México.

Ahora, con una jornada por disputar en la fase regular (ante Toluca en el Akron) y la fase final en el horizonte, el mundo del futbol espera el momento en que Licha anote el gol 161 para convertirse en la máxima goleadora solitaria de la institución más tradicional del país. Hoy, el Olimpo rojiblanco tiene una nueva reina.

