Todos quieren a Gabriel Milito y esta es la decisión que tomaría Chivas al respecto

Gabriel Milito ha revolucionado Chivas con su estilo de juego y, actualmente, su equipo se encuentra líder en solitario del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Su trabajo ha llamado la atención de varias instituciones y, recientemente, River Plate se interesó en sus servicios tras la renuncia de Marcelo Gallardo a su cargo de entrenador. Sin embargo, la directiva del Guadalajara no se quedó de brazos cruzados y ya trabaja en asegurar la continuidad del argentino.

La relación entre Milito y la cúpula de Chivas es muy buena, por lo que ambas partes comenzaron a negociar una extensión de contrato por un año más respecto al vínculo actual que ya posee el entrenador. Su llegada se dio en junio de 2025 y firmó un vínculo hasta junio de 2027, esto quiere decir que el argentino podría alargar su estancia en el Verde Valle hasta mediados de 2028 con el objetivo de sellar un proyecto a largo plazo.

Milito y su postura ante los intereses de otros clubes

Reportes indican que Milito no tiene la intención de dejar Chivas. Tiempo atrás, su nombre sonó para ser candidato a presidente de Independiente de Argentina y ahora fue vinculado a River para ocupar el lugar que dejará vacante Gallardo con su salida. Sin embargo, estos rumores no afectaron al cuerpo técnico ni a la directiva de los rojiblancos.

Desde su llegada, la cúpula más alta del cuadro tapatío le han mostrado un gran respaldo a pesar de los resultados irregulares durante sus primeros partidos. Hoy en día, Milito ha formado una gran relación con el staff y el grupo de jugadores, por lo que confía en el proyecto del Guadalajara y buscará triunfar dentro de la Liga BBVA MX.

El balance del trabajo de Milito desde su llegada a Chivas

Si bien es cierto que su inicio no fue el mejor, su balance hasta el momento es bueno. Desde su arribo a Guadalajara, el técnico estuvo al mando del equipo en 29 partidos oficiales con un saldo de 17 triunfos, 3 empates y 9 derrotas entre todas las competiciones.

Actualmente, Milito logró encontrar estabilidad y buen juego dentro del equipo, por lo que mantiene a las Chivas en lo más alto del Clausura 2026 con 18 unidades en 7 fechas disputadas. En el presente torneo, acumula 6 victorias y solo 1 derrota.