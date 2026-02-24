Festeja todo Chivas: River Plate descartaría a Gabriel Milito por otro DT con pasado en la Liga BBVA MX

Gabriel Milito ha hecho un grandioso trabajo en Chivas y posicionó a su equipo en la cima del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en estas primeras siete jornadas. Esto ha llevado que el entrenador sea buscado por River Plate en los últimos días. Sin embargo, el conjunto argentino tendría otra opción prioritaria para cubrir el hueco que dejará Marcelo Gallardo con su salida y que también dirigió en México.

Según información del medio argentino TyC Sports, el ‘Millonario’ tiene como objetivo principal la contratación de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, director técnico con pasado en Xolos de Tijuana. Si bien es cierto que todavía tiene contrato vigente con el Deportivo Alavés de España, su agente lo habría ofrecido a River tras conocerse la noticia de la salida del ‘Muñeco’ Gallardo.

Desde el cuadro de Núñez buscarán acelerar las negociaciones para que puedan concretarse durante el fin de semana. La cúpula del club tiene optimismo de cerrar su fichaje, por lo que la opción de Gabriel Milito queda muy lejos en la consideración de River.

Gabriel Milito es una de las opciones de River Plate

River tiene el deseo de contar con Milito en su banquillo, luego de que Gallardo haya confirmado que no seguirá siendo el director técnico del primer equipo. El histórico entrenador de los millonarios dirigirá su último partido este próximo jueves 26 de febrero cuando el conjunto de Núñez reciba a Banfield en el Estadio Más Monumental por la Liga Profesional de Argentina.

De acuerdo a la información que comparte el diario Olé, el estratega de las Chivas de Guadalajara ingresa en la lista de candidatos de River para cubrir el puesto de entrenador. De todos modos, los aficionados del Rebaño no deben alarmarse, ya que Milito no es una de las principales opciones del cuadro argentino. Nombres como Hernán Crespo de São Paulo o el propio ‘Chacho’ Coudet son quienes corren con ventaja.

La razón por la que Milito no es una de las primeras opciones de River

Si bien es cierto que el trabajo de Milito seduce a la directiva de River, son conscientes de que aún tiene contrato vigente con Chivas. El estratega firmó un contrato por dos años tras llegar al Verde Valle a mediados de 2025, es decir, su vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2027. Por este motivo, desde Argentina saben que será difícil convencer a Milito de que abandone el proyecto de Guadalajara, sobre todo por el gran momento que está atravesando.

