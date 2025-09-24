Chivas lo dejó ir gratis, América tampoco lo quiso y hoy se arrepienten por esta jugada maestra que hizo

Desde las oficinas de Chivas y del América deben estar arrepentidos de haber dejado ir a Cristian ‘Chicote’ Calderón. El lateral izquierdo que hoy defiende la playera del Necaxa fue clave para anotar el descuento del equipo dirigido por Fernando Gago ante el Rebaño en esta jornada 10 del Apertura 2025. Por otra parte, Pachuca fue humillado por un jugador que vale menos de dos millones en esta misma fecha de Liga BBVA MX .

El ‘Chicote’ sorprendió a más de uno con su magistral jugada: controló el balón tras un rebote en posición ofensiva, se sacó a un defensa rival de encima utilizando un sombrerito y definió de derecha (con un desvío en la defensa) para vencer a Raúl Rangel, portero de las Chivas. Sin embargo, el Rebaño terminó venciendo al Necaxa en esta jornada 10 del Apertura 2025 .

Cabe destacar que Calderón jugó en Chivas entre los años 2020 y 2024, sin embargo, la directiva del Guadalajara no renovó su contrato de cara al Clausura 2024, por lo que terminó yéndose libre al América. No obstante, el lateral de 28 años tampoco sería tenido en cuenta por André Jardine en este 2025.

Sin muchos minutos y sin ser uno de los jugadores titulares para el estratega brasileño, América dio luz verde para que el ‘Chicote’ saliera de Coapa pensando en este Apertura 2025. Así fue como Necaxa se interesó en él y salió cedido por un año para defender los colores de los Rayos, al menos, hasta 2026.

¿Chicote Calderón puede regresar al América?

Si bien es cierto que Calderón se encuentra cedido en Necaxa, este tiene la posibilidad de mantenerse en los Rayos de forma definitiva. Pues su contrato cuenta con una opción de compra que puede ser ejercida durante el mercado de invierno. En caso contrario, ‘Chichote’ deberá regresar al América pensando en el 2026, por lo que aún puede tener una segunda etapa en el cuadro azulcrema.