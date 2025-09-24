Vale menos de 2 millones, nunca jugó en un grande y hoy humilla a Pachuca

Emiliano Gómez humilló a Pachuca en esta jornada 10 del Apertura 2025 y profundizó aún más su mal momento deportivo. El delantero uruguayo, que cuesta menos de dos millones de euros en el mercado, se destacó con un doblete para poner en aprietos a los Tuzos y, de esta manera, empatar 2-2 tras los noventa minutos. Por otro lado, Chivas derrotó a Necaxa en la Liga BBVA MX durante esta misma fecha .

La historia de Gómez es particular, pues nunca ha jugado en un equipo grande: en Uruguay pasó por clubes como Defensor Sporting y Boston River, mientras que en España jugó para el Albacete y en México solamente pudo defender los colores de la Franja. Su valor de mercado es de apenas 1,6 millones de euros, según Transfermarkt. Por otra parte, Juárez venció a Pumas con autoridad en esta décima jornada .

Cabe destacar que Gómez fue uno de los fichajes de Puebla para este Apertura 2025 llegando desde Boston River en el mayo pasado. La Franja desembolsó 1,6 millones de euros para efectuar su fichaje y, de momento, le está dando frutos: en 13 partidos logró marcar 5 goles y repartir 3 asistencias, contando todas las competencias.

¿Quién es Gómez, el jugador que humilló a Pachuca?

Gómez se formó en la cantera de Defensor Sporting, pero rápidamente llegó a Boston River, equipo en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional. También pasó por las formativas del Sassuolo de Italia, aunque nunca logró debutar en Serie A. En 2020 llegó a España tras ser cedido al Albacete por una temporada y media.

Sin embargo, en 2022 regresó a Uruguay para seguir jugando en Boston River. Ya en el año 2024, Puebla se interesó en él y lo fichó mediante un préstamo. Su nivel convenció a los directivos de la Franja, por lo que decidieron contratarlo de forma definitiva para este Apertura 2025. Ahora brilla ante Pachuca con un doblete que jamás olvidará.