Chivas se despide de este fichaje que Gabriel Milito quería con todas sus fuerzas para el Clausura 2026

El mercado invernal volvió a poner a Chivas en el centro de los rumores. Uno de los jugadores que más ilusión generó en el entorno rojiblanco fue el de Eduardo Águila , defensor de Atlético San Luis, a quien Gabriel Milito quería para reforzar la zaga de cara al Clausura 2026. Sin embargo, con el correr de las semanas, ese interés se fue diluyendo.

Los reportes cercanos al club apuntaban a que Milito solicitó un central joven , con experiencia reciente en Primera División y margen de crecimiento... requisitos que Águila cumplía a la perfección. Con 23 años, fue una de las piezas más sólidas del conjunto potosino durante el Apertura 2025.

En dicho torneo, el central disputó 15 partidos, acumuló más de 1,300 minutos, según Sofascore, y hasta aportó un gol. Su regularidad y físico llamaron la atención de varios clubes, entre ellos Guadalajara. Pese a los fuertes rumores de las últimas semanas, esta posibilidad estaría caída.

¿Por qué Águila no llegará a Chivas para el Clausura 2026?

El principal obstáculo para contratar a Águila siempre fue el mismo: el precio. Atlético San Luis tasó al defensor en alrededor de 6 millones de dólares, una cifra que en Verde Valle consideraron excesiva para una operación de este tipo. Cabe destacar que el jugador esta valuado en 3,5 millones de euros en Transfermarkt.

Si bien Chivas realizó sondeos formales para conocer las condiciones del traspaso, principalmente por el deseo de Gabriel Milito, nunca avanzó a una negociación profunda al entender que la postura del club potosino no sería flexible. Por eso, disputará el Clausura 2026 en San Luis.

Desde el entorno del club, distintas fuentes coincidieron en que el nombre de Águila dejó de ser prioritario en Guadalajara y que su aparición constante en rumores no correspondía a una negociación real.