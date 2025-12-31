Chivas tiene en la mira a este defensa que cuesta una fortuna: su precio subió a pasos agigantados

Mientras que Chivas de Guadalajara tiene 3 jugadores como ‘transferibles’, también tiene en la mira a un defensa que cuesta una fortuna y cuyo precio subió a pasos agigantados. En ese contexto, el futbolista podría ser una pieza importante para Gabriel Milito, aunque no será nada sencillo para el Rebaño Sagrado conseguir su fichaje por el alto precio.

Aunque Chivas recibió una mala noticia y podría empezar el Clausura 2026 con el pie izquierdo , la directiva intentaría hacer lo posible con negociaciones por Eduardo Águila, el defensa de Atlético San Luis que viene firmando muy buenas temporadas y que está en el valor más alto de su carrera, con un precio que asciende a los 4 millones de euros.

Eduardo Águila es buscado por Chivas|@eduardoac02 / IG

Atlético San Luis le fijó un precio altísimo al defensa que quiere Chivas

Resulta que Chivas quiere a Águila pero Atlético San Luis lo tasó en 6 millones de dólares, más de lo que marca Transfermarkt (4md€ y casi 85 millones de pesos mexicanos). Claro, es que este defensor canterano de la institución es una de las piezas más importantes que tienen. No por nada desde el Rebaño Sagrado lo buscan para el Clausura 2026.

En junio de 2024 este jugador valía apenas 200 mil euros. Ahora, un año y medio después, su cotización es de 4 millones de euros, demostrando que ha crecido a pasos agigantados y que, de seguir por este camino, sorprenderá a todos en la Liga MX.

Eduardo Águila es pretendido por varios clubes|Atlético San Luis

Los números de Eduardo Águila en Atlético San Luis

De acuerdo a los datos de BeSoccer, página especializada en estadísticas de los jugadores, los números de Eduardo Águila en Atlético San Luis son los siguientes:

Partidos jugados: 69

Juegos en los que fue titular: 55

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y ninguna roja

Altas y bajas confirmadas de Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara se ha movido en este mercado de fichajes, en este futbol de estufas. Es que ya ha presentado dos refuerzos y ha dejado ir a tres futbolistas, con Chicharito como máximo exponente.

Altas:

Brian Gutiérrez

Ángel Sepúlveda

Bajas: