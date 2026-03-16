Dicen que Gabriel Milito influyó de esta manera en la carrera de Hormiga González, ¿estás de acuerdo?

Armando ‘Hormiga’ González es el jugador revelación de la Liga BBVA MX y, actualmente, suma 20 goles en la temporada, es decir, teniendo en cuenta el Apertura 2025 y el Clausura 2026. Si bien es cierto que el jugador ha demostrado una mejoría sustancial en su juego y eficacia de cara a la portería, muchos atribuyen el gran momento del delantero a Gabriel Milito, entrenador de Chivas.

Con la llegada del estratega argentino, Hormiga González comenzó a tener más minutos en el primer equipo, ganándose la titularidad rápidamente. Otros técnicos como Óscar García o Fernando Gago nunca habían apostado fuertemente por el joven de 22 años. Pese a ello, Milito le dio la oportunidad de ser titular y el jugador respondió con goles, siendo el futbolista de 23 años o menos con más goles en el mundo.

Armando La Hormiga González anota ante Santos en la Jornada 11 de la Liga MX|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

El atacante de Guadalajara iguala a Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, y supera a jugadores de alto nivel como Vitor Roque de Palmeiras o Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo. Desde sus primeras apariciones en el Apertura 2025 con Milito como entrenador, Armando mostró una evolución increíble en su nivel de juego, provocando que Javier Aguirre lo convocara a la Selección Mexicana por primera vez en noviembre.

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Ya es un hecho que la temporada de González quedará en los libros de historia del futbol mexicano, comparándose con la 09-10 de Javier Hernández o la 22-23 de Henry Martín. Si logra anotar 4 goles más se convertiría en el mexicano Sub-23 con más goles en una temporada de Liga BBVA MX en torneos cortos en toda la historia.

Gabriel Milito destaca el crecimiento de Hormiga González

En conferencia de prensa, tras el juego ante Santos Laguna por la Jornada 11, el entrenador de Chivas destacó el crecimiento del juvenil.

“Estoy muy contento con sus goles, pero también con su evolución desde el juego. Ha mejorado mucho en el juego de espalda, hoy retiene mejor la pelota y nos da continuidad a nuestros ataques”, explicó Milito, que luego valoró su mentalidad: “Es un jugador muy joven que no se conforma con lo que viene realizando, tiene la humildad necesaria para seguir mejorando todos los días”.