El DESGARRADOR abrazo de Diego Campillo tras la eliminación de Chivas con su padre (VIDEO)

La Liguilla entrega postales memorables, pero pocas tan humanas y conmovedoras como la que protagonizó el defensa Diego Campillo tras el silbatazo final en el Estadio Jalisco. La eliminación de las Chivas de Guadalajara en las semifinales del Clausura 2026 caló hondo en el plantel rojiblanco, y el joven defensor central reflejó el sentir de toda una afición al protagonizar un video que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.

Consumada la derrota por 2-1 (4-3 global) ante Cruz Azul, los celulares captaron el momento exacto en el que Campillo, visiblemente quebrado por el resultado, caminó hacia la zona de las gradas. Ahí, entre aficionados y cuerpos de seguridad que se aproximaron al límite de la tribuna, el futbolista de 24 años se fundió en un desgarrador abrazo con su padre. Durante varios minutos, el defensor lloró amargamente sobre el hombro de su progenitor, quien intentaba consolarlo en medio de la frustración por haberse quedado a un paso de la Gran Final.

Un hombre solo llora en la cancha.



😭😭😭😭😭



Vas a ser leyenda Campillo.

https://t.co/RiyXFfUIYe — El Muchacho alegre ❤️ 🇲🇽 Nanonino (@ITodolo) May 17, 2026

Gabriel Milito: ”El dolor es proporcional a la ilusión que teníamos"

Posterior al doloroso encuentro en el coloso de la Calzada Independencia, el director técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa. El estratega argentino no ocultó la tristeza que embarga a la institución, pero mandó un mensaje de resiliencia y orgullo de cara al futuro de la plantilla.

"El dolor es proporcional a la ilusión que teníamos de poder jugar la final. Nos hicieron el gol muy rápido y empatamos rápido. Me quedo con el esfuerzo y el compromiso de los futbolistas, que hicieron un gran trabajo pese a la derrota", declaró con firmeza el timonel sudamericano.

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A pesar de las lágrimas derramadas en la cancha por hombres como Campillo, Milito fue contundente al respaldar la estructura actual del proyecto de Chivas, enviando un aviso de advertencia para el Apertura 2026: "Siento que estamos en el camino correcto y lo intentaremos la próxima temporada. Con los jugadores que tenemos, siento que volveremos a ser competitivos y, en este momento, no siento que necesitemos refuerzos", concluyó.

