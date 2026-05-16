Fecha y HORARIO de Pumas vs Pachuca, partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026

Tras un intenso primer capítulo en el Estadio Hidalgo, los Pumas de la UNAM y los Tuzos Pachuca se verán las caras en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro de la antesala por el título promete dramatismo, donde la localía y la estrategia serán fundamentales para definir al segundo finalista del balompié mexicano.

Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

VER AQUÌ EL PARTIDO PUMAS VS PACHUCA

¿Cuándo y a qué hora juega Pumas vs. Pachuca?

El choque decisivo se llevará a cabo el domingo 17 de mayo de 2026. A diferencia de los tradicionales horarios de mediodía a los que acostumbra el conjunto de la UNAM en temporada regular, este duelo de eliminación directa se disputará bajo las luces nocturnas.

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Domingo 17 de mayo de 2026 Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)

19:00 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario (CDMX)

¿Dónde ver el partido Pumas vs. Pachuca?

El duelo entre Pumas y Pachuca lo podrás ver EN VIVO por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 18:50 horas ( Tiempo del centro de México) con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo llegan Pumas y Pachuca a la vuelta en Ciudad Universitaria?

Los pupilos de Esteban Solari arriban a la CDMX con una ventaja mínima pero valiosa. En el partido de ida disputado en el Estadio Hidalgo, los Tuzos lograron imponerse por 1-0 gracias a una anotación de Oussama Idrissi al minuto 37, cuyo disparo de pierna derecha terminó batiendo las redes rivales tras un desvío defensivo. Pese a sufrir la expulsión en el tiempo añadido del zaguero brasileño Eduardo Bauermann, el cuadro de Pachuca supo aguantar el marcador.

Por su parte, la escuadra de los Pumas, que finalizó el torneo regular en una mejor posición de la tabla general, saltará a la cancha de Ciudad Universitaria con la obligación de volcarse al frente. El reglamento de la Liga BBVA MX juega a favor de los felinos: debido al criterio de desempate por posición en la tabla, a los universitarios les basta con ganar el encuentro por cualquier diferencia en el marcador global para sellar de forma matemática su boleto a la Gran Final. Cualquier empate o victoria de los hidalguenses le dará el pase a los Tuzos.

