Chivas podría iniciar el Clausura 2026 con el pie izquierdo y es por esta mala noticia

Ni la dirigencia de Chivas ni Gabriel Milito esperaban que el amistoso de pretemporada ante Irapuato iba a traer tantas malas noticias. Además de los repudiables altercados entre aficiones en las afueras del estadio, Guadalajara completó la jornada con otro aspecto negativo a la vista: su problema de lesiones sigue sin dar tregua.

Este mal panorama contrasta con las buenas sensaciones futbolísticas que dejó el equipo en la recta final de la Fase Regular y encendió las alarmas en Verde Valle a poco más de una semana para el arranque del Clausura 2026 . Los lesionados a día de hoy son:



Diego Campillo

Armando González

Fernando González

José Castillo

Los problemas de lesiones en Chivas

El caso más avanzado es el de Diego Campillo. El defensor continúa con la recuperación de la fractura en el pie que sufrió en el semestre anterior y, desde antes del inicio de la pretemporada, se sabía que no llegaría en tiempo y forma al debut del Clausura 2026. En el club manejan su regreso con cautela y no estará disponible hasta finales de enero.

Hormiga González tampoco fue considerado para el juego ante Irapuato, debido a una lesión que arrastra desde el cierre del Apertura 2025. Dicha molestia incluso lo dejó fuera del duelo decisivo frente a Cruz Azul en los cuartos de final de la pasada Liguilla.

La lista se completó con José Castillo y el Oso González, quienes fueron descartados de último momento y no realizaron el viaje con el plantel. De esta manera, las Chivas de Milito cerraron el fin de semana con cuatro jugadores importantes lesionados.

Pese a estas malas noticias, la afición puede mantener las esperanzas, dado que el único 100% descartado para la Jornada 1 es Campillo. En el resto de casos el panorama es más flexible, dado que se mantienen en observación y no están oficialmente fuera del debut ante Pachuca en el Estadio Akron.