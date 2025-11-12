Chivas está emocionadísimo por fichar a este jugador, pero no es tan efectivo como se piensa

Si bien la temporada aún no acaba en la Liga BBVA MX y el objetivo de avanzar lo más lejos posible en la Liguilla del Apertura 2025 sigue vigente, Chivas ya trabaja en las altas y bajas del próximo año . Por eso, la dirigencia tiene cerrada a la que será la primera incorporación del mercado para reforzar el ataque: Ricardo Marín.

Luego de jugar a préstamo en Puebla durante todo este año, el delantero de 27 años deberá regresar al Rebaño Sagrado en enero de 2026 y sumarse a las órdenes de Gabriel Milito . Si bien la noticia generó altas expectativas, sus números en La Franja no fueron los mejores.

Instagram Ricardo Marín / @ricardomarin11

Marín disputó 15 de los 17 encuentros de Puebla en la Fase Regular del Apertura con cifras no tan destacadas, dado que convirtió tan sólo cuatro tantos y repartió dos asistencias. Según el sitio Transfermarkt, el delantero tuvo una participación de gol del 29% en el Apertura 2025 y otra del 22% en la Leagues Cup.

TE PUEDE INTERESAR:



Chivas necesita dar un salto de nivel en la zona ofensiva para el Clausura 2026, dado que en la actualidad el único jugador que destaca permanentemente es Armando González. Será cuestión de tiempo para saber si Marín se convierte en ese nombre clave, o si Milito solicita otro futbolista para el Rebaño.

Más fichajes para Chivas en el cierre del año

Más allá del retorno de Marín, Chivas está cerca de cerrar otras llegadas para el Clausura 2026. Según informó el periodista Jesús Hernández, el Rebaño Sagrado se prepara para concretar los fichajes de Eduardo Águila, defensor de Atlético San Luis, y de Brian Gutiérrez, la joven estrella del Chicago Fire de la MLS.

Cabe destacar que Gutiérrez, si bien nació en Estados Unidos y jugó siempre en dicho país, recientemente obtuvo la ciudadanía mexicana. Esto le abrió tanto la posibilidad de sumarse a la Selección Nacional como de llegar a Guadalajara en este mismo mercado.