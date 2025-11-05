Chivas tendría refuerzos de maravilla y así es como avanzan las negociaciones para el Clausura 2026

Chivas está atravesando la recta final del Apertura 2025 y, si bien tiene un pie y medio dentro de la Liguilla, Gabriel Milito ya se encuentra analizando los movimientos a realizar durante el mercado de fichajes que abrirá en invierno pensando en el Clausura 2026. Lo cierto es que, hasta el momento, son 5 los futbolistas que la directiva del Guadalajara tiene en carpeta.

Todos los fichajes que podría cerrar Chivas pensando en el Clausura 2026

Ricardo Marín

Chivas está en busca de un nuevo delantero para el año próximo. Si bien es cierto que Armando González ha mostrado ser una garantía con sus 11 goles en 16 partidos , es la única referencia ofensiva que aporta una gran cantidad de goles. Teniendo en cuenta que el equipo podría sufrir las bajas de Chicharito Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke, Ricardo Marín es el principal apuntado a reforzar el ataque tapatío.

Crédito: Mexsport Ricardo Marín podría jugar en Chivas

Daniel Ríos

Es un hecho que Daniel Ríos regresará de su préstamo desde Vancouver Whitecaps de la MLS. Sin embargo, todo parece indicar que el atacante no será tenido en cuenta por Milito de cara al próximo torneo, por lo que le buscarían una salida, ya sea a préstamo o mediante una venta.

TE PUEDE INTERESAR:



Daniel Flores

La zona defensiva de Chivas también tendrá nuevos protagonistas. Pues el conjunto tapatío espera por el regreso de Daniel Flores desde su préstamo con Phoenix Rising FC. A diferencia de Ríos, el defensor será evaluado por el cuerpo técnico de Milito y se determinará si formará parte de la plantilla del Guadalajara para el 2026.

Eduardo Águila

Uno de los puestos a reforzar es la defensa, debido a numerosas bajas como la reciente lesión de Diego Campillo. Allí es donde entra Eduardo Águila en escena, quien estaría en carpeta de Chivas para mejorar la última línea del equipo. El defensor juega en Atlético San Luis y, si bien se trata de un rumor, hay altas posibilidades de que se dé su fichaje.

José Rodrigo Pachuca

Además de Águila, Rodrigo Pachuca es otro jugador defensivo que está en la órbita de Chivas. El defensor de la Franja se destacó siendo uno de los zagueros titulares de México durante el Mundial Sub-20 de Marruecos 2025 y ahora mismo, comienza a sonar como un posible rumor para llegar al Verde Valle.