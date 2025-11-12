Chivas hará una limpia masiva de su equipo: Gabriel Milito va con todo al Clausura 2026

Chivas atraviesa un gran momento desde lo futbolístico, habiendo clasificado de forma directa a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 . Sin embargo, Gabriel Milito parece no estar del todo conforme con el equipo y, según reportes, estaría planeando hacer una limpia de cuatro jugadores en el próximo libro de pases de cara al comienzo del Clausura 2026.

Los cuatro jugadores que Milito quitaría de Chivas en 2026

En primera instancia, el entrenador argentino haría una limpia en el sector defensivo del equipo. Tanto Leonardo Sepúlveda como Luis Olivas no serían tenidos en cuenta de cara al año próximo, por lo que buscarán darle una salida a ambos en el mercado de invierno. Por otro lado, un exChivas sueña con regresar al equipo de cara al 2026 .

TV Azteca Leo Sepúlveda y Luis Olivas dejarían Chivas

Sin embargo, la limpia de Milito no terminaría allí, ya que también buscará hacer hueco en la delantera. Reportes indican que Cade Cowell y Alan Pulido no terminaron de convencer al timonel argentino a pesar de haber recibido oportunidades para mostrar su juego. Los dos llegaron por pedido de Juan Carlos Martínez Castrejo, pero no han podido ganarse la confianza de Milito. De esta manera, también saldrían del Guadalajara en 2026.

Chivas tiene los ojos puestos en Cruz Azul

Si bien se esperaba que Chivas regrese a los entrenos el día 26 de noviembre, distintas fuentes aseguran que Milito decidió modificar la metodología de trabajo, por lo que ha agendado días con doble sesión de entrenamientos pensando en los cuartos de final del Apertura 2025. El argentino cambiaría la fórmula con le objetivo de mantener a sus jugadores en buen nivel físico, así como evitar distracciones respecto a los objetivos.

¿Cuándo jugaría Chivas contra Cruz Azul?

A pesar de que no hay una fecha oficial, la información indica que el Rebaño podría enfrentar a La Máquina el jueves 27 en la cancha del Estadio Akron y el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Uno de los dos equipos avanzará a las semifinales del torneo, mientras que el otro comenzará con sus vacaciones.