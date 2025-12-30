Chivas tiene a un crack en la plantilla que casi nadie conoce, pero puede ser el goleador del Clausura 2026

Samir Inda es el crack que Chivas tiene, pero que muy pocos conocen, ya que el joven futbolista apenas debutó en la jornada 10 del Apertura 2025, cuando el Guadalajara derrotó 3-1 a Necaxa con un golazo del canterano del club y que en este Clausura 2026 promete ser el goleador de la Liga BBVA MX.

Inda suma 2 goles con el conjunto rojiblanco en tan solo 10 minutos jugados, pues en su debut con el primer equipo solo disputó 7 minutos más el tiempo de compensación, suficientes para hacerse presente en el marcador. En el partido de preparación de cara al Clausura 2026, Chivas venció 4-0 a Irapuato y uno de los tantos fue obra del nacido en Tepic, Nayarit.

Samir Inda es el canterano de Chivas que nadie conoce, pero que en 10 minutos anotó 2 goles|Chivas

Al joven de 18 años solo le bastó 1 minuto en el terreno de juego para marcarle a la Trinca Fresera y así poner el 3-0 momentáneo de la tarde. Pese a ser mediocampista, Samir puede convertirse en un hombre clave para el Rebaño Sagrado y en su goleador, pues tiene buena pegada de larga distancia.

¿Quién es Samir Inda, crack de Chivas?

Samir Inda apenas lleva disputados 2 partidos con el primer equipo de Chivas, suficientes para hacerse presente en el marcador. Ingresó a las Fuerzas Básicas del club a los 14 años y desde entonces ha pasado por todas las categorías hasta llegar al primer equipo y posicionarse como uno de los grandes prospectos de la cantera.

El oriundo de Tepic fue subido al primer equipo tras la llegada de Gabriel Milito a la institución, pues lo convocó por primera vez para la Copa por el Bienestar Zacatecas, torneo de preparación de cara al Apertura 2025.

El mediocampista hizo su debut en Primera División con 17 años y 11 meses, pero después de ello ya no fue tomado en cuenta, por lo que continuó jugando con el conjunto del Tapatío en la Liga de Expansión MX. Ahora, comenzó a realizar la pretemporada y se espera que sea trascendental en el Clausura 2026 ante la baja de Érick Gutiérrez del plantel.