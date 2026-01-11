ÚLTIMA HORA: Gabriel Milito define el futuro de Chivas en el mercado de fichajes

Chivas comenzó el año con el pie derecho y consiguió una gran victoria en su debut del Clausura 2026 al vencer por 2-0 a Pachuca en la Jornada 1 . Gabriel Milito, entrenador del conjunto rojiblanco, se mostró muy conforme con su equipo y, en conferencia de prensa, reveló qué pasará con el mercado de fichajes del Guadalajara pensando en lo que viene.

Según sus palabras, todo parece indicar que Chivas se despide del libro de pases: “Los jugadores que deseábamos traer, realmente el club ha hecho un gran trabajo, creo que nos reforzamos con jugadores de calidad y experiencia”, comentó el entrenador, dando a entender que está muy conforme con su plantel actual. De esta manera, el Rebaño cerraría su participación en el mercado de fichajes, el cual ya tiene fecha de finalización .

Chivas se retira del mercado de fichajes|Crédito: @Chivas / X

Gabriel Milito está conforme con la plantilla de Chivas para el Clausura 2026

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino fue consultado sobre la posibilidad de contratar a Hirving Lozano, jugador que no seguirá en el San Diego FC de la MLS. Su respuesta fue clara: “En esa posición estamos cubiertos, no tenemos intenciones de reforzarnos. Conocemos la jerarquía, pero no necesitamos. El plantel que conformamos tenemos una buena lectura, jugadores de experiencia y jóvenes, que irán adquiriendo rodaje”.

Luego, el DT reafirmó su idea de confiar en la cantera rojiblanca: “Creo mucho en los chicos jóvenes, quizá les falte experiencia, pero les sobra energía. Tengo que ayudar en su crecimiento, si están acá es para participar”. Y es que nombres como Armando González le han dado muchas soluciones a Milito, por lo que apostará por la sangre joven.

Milito confirma la razón de gran parte de las salidas de Chivas

Durante este mercado de fichajes, el Guadalajara dejó de tener en cuenta a jugadores como Erick Gutiérrez, Alan Pulido, Alan Mozo, Cade Cowell, Isaís Brizuela y Javier Hernández. Muchos de ellos han dejado la institución y, sobre esta situación, el entrenador explicó: “Necesitamos tener jugadores que se sientan útiles, uno no es un problema, cuando sea frecuente será un problema, prefiero jugadores útiles”.

“Hay jugadores que la suplencia no la toleran, es difícil serlo y mantenerte positivo. Así ocurrió con los que les tocó salir y así se los explicamos, cuando uno es sincero y transparente, es mejor”, confesó el argentino.