Además de su palabra, Chivas blindó a Gabriel Milito con esta importante cláusula

Los rumores que colocaron a Gabriel Milito en la órbita de River Plate despertaron preocupación entre los aficionados de Chivas. Sin embargo, más allá de la postura del entrenador y de su palabra, la directiva rojiblanca tomó medidas para evitar una salida inesperada en medio de la disputa del torneo.

En los últimos días, Gabriel Milito dejó claro que su compromiso sigue siendo con Chivas. A esa declaración se suma un aspecto contractual que fortalece la posición del club. Desde la directiva del “Rebaño Sagrado” no quieren que ocurra lo mismo que sucedió con Fernando Gago.

Crédito: Mexsport

¿Cuál es la cláusula que protege a Gabriel Milito?

De acuerdo con información difundida por periodistas cercanos al Guadalajara, la directiva blindó a Milito con una cláusula de salida elevada, diseñada para dificultar cualquier intento de contratarlo antes del final de su vínculo.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque no se dio a conocer el monto exacto, la información señala que Chivas estableció una cláusula de rescisión importante para impedir que otro equipo pueda llevarse al entrenador con facilidad.

|Instagram @chivas

Según esa versión, la directiva considera que el contrato está bien protegido y que no cualquier institución estaría en condiciones de pagar esa cláusula. De esa forma, el Guadalajara busca tener mayor control sobre el futuro de su proyecto.

Gabriel Milito reafirmó su compromiso con Chivas

Antes del debut del equipo en la Leagues Cup 2026, el entrenador fue consultado sobre el interés que surgió desde Argentina. Milito respondió que está completamente enfocado en Chivas y que trabaja para conquistar un título con el club.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

El técnico también aseguró que no tiene otro tema en mente y reiteró que su compromiso actual es con la institución rojiblanca. Sus declaraciones reforzaron la postura del club en medio de las especulaciones sobre River Plate.

Chivas busca estabilidad con Gabriel Milito

La directiva aprendió de experiencias recientes y decidió reforzar la protección de su entrenador mediante el contrato. Esa estrategia busca darle continuidad al proyecto deportivo y evitar cambios inesperados durante la temporada.

Desde su llegada al Guadalajara, Gabriel Milito ha dirigido 46 partidos oficiales. En ese periodo registra 23 victorias, nueve empates y 14 derrotas. Con esos antecedentes y una cláusula de salida que dificulta su marcha, Chivas pretende mantener la estabilidad en el banquillo mientras afronta la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2026.

