Gabriel Milito puede lograr algo único en las Chivas de Guadalajara 16 años después

Gabriel Milito revolucionó el juego de Chivas y lo colocó como serio candidato al título del Torneo Clausura 2026. Durante estas primeras tres jornadas, el Guadalajara mostró ser el equipo más sólido de la Liga BBVA MX y fue el único en cosechar tres triunfos consecutivos en el inicio de la competición. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el entrenador argentino podría conseguir una marca histórica en la Jornada 4 si se da cierto resultado.

Resulta que en poco más de 25 años de torneos cortos, solamente un técnico de Chivas ha logrado ganar los primeros cuatro partidos de un torneo. Esto quiere decir que, si Milito consigue un resultado positivo frente a Atlético San Luiz en la próxima Jornada, entrará en esta prestigiosa lista que tiene a José Luis Real como el único representante . Un dato que habla del trabajo del argentino en el Guadalajara.

Chivas logró cuatro victorias consecutivas desde el inicio del Bicentenario 2010|Crédito: Mexsport

La última vez que Chivas ganó los primeros cuatro partidos de un torneo

Para conocer las últimas cuatro victorias al hilo del conjunto rojiblanco en un torneo corto de la Liga BBVA MX, hay que remontarnos al año 2010, es decir, 16 años atrás. En aquella ocasión, el entrenador José Luis Real firmó un inicio demoledor en el Bicentenario 2010, consiguiendo los tres puntos en sus primeras cuatro apariciones en una racha que alcanzó los ocho partidos sin perder desde el arranque.

En aquel momento, Chivas logró derrotar por 3-1 al Toluca en la primera fecha; después consiguió el mismo resultado, pero en esta ocasión ante Tigres en El Volcán; ya en la Jornada 3, derrotaron por 3-2 a Tecos FC en condición de local; y, finalmente, acabaron la cuarta jornada con una contundente victoria por 2-0 ante Querétaro en condición de visitante.

El camino perfecto de Chivas en el Clausura 2026

Chivas debutó en el Clausura 2026 con una contundente victoria por 2-0 ante Pachuca en el Estadio Akron, con goles de Armando González y Daniel Aguirre; luego, viajó hacia La Frontera para visitar a Juárez FC, encuentro que finalizó por 1-0 gracias al gol de Yael Padilla; ya en la tercera fecha, los dirigidos por Milito recibieron a los Gallos Blancos del Querétaro y obtuvieron los tres puntos al ganar por 2-1 con goles de ‘Hormiga’ González y Roberto Alvarado.

Atlético San Luis, la próxima prueba de las Chivas de Gabriel Milito

El sábado 31 de enero, Chivas visitará a Atlético San Luis para disputar la Jornada 4 del Clausura 2026 luego del parate por los amistosos de la Selección Mexicana. El partido se jugará a las 17:00 horas (tiempo Centro de México) y, en caso de obtener la victoria, Milito compartirá récord con Real. Cabe destacar que los potosinos vienen de sumar una victoria, un empate y una derrota en este inicio de torneo.