Chivas golea al América y se acerca al título del Clausura 2026: las imágenes inéditas

Mientras todos los focos estaban puestos en el duelo de Semifinales del Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul, el equipo Sub-21 del Guadalajara protagonizó un show de futbol en el Estadio Akron. Por la Final de Ida de la categoría, el conjunto rojiblanco goleó por 4-1 al Club América y dejó la serie prácticamente liquidada pensando en el partido de Vuelta y está a un paso de levantar el título de la Liga BBVA MX.

Jesús Hernández fue la gran figura del encuentro, futbolista que se despachó con un doblete espectacular de goles que quedarán en la memoria de todos los aficionados rojiblancos. Una vez más, Chivas demostró que tiene una de las canteras más poderosas del país y su excelente partido en Guadalajara dejó unas imágenes inéditas. A continuación, los goles más destacados del Rebaño.

Las imágenes que dejó la goleada de Chivas vs América

Chivas golpeó rápido y marcó el 1-0 a los cinco minutos del inicio del encuentro. Sin embargo, uno de los goles más brillantes llegó al minuto 37. A pesar de que las Águilas dominaban, el conjunto rojiblanco era más peligroso y, tras un balón largo por aire, Jesús Hernández se quitó la marca de encima con un golpeo de cabeza y se perfiló de cara a portería. Con un recorte dentro del área, dejó a dos rivales en el piso y definió ante el portero azulcrema para extender la ventaja.

¡LO HIZO JESÚS HERNÁNDEZ! 🔥



Así fue la definición de Hernández que duplica la ventaja en la serie 🔝



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Ya en la segunda mitad y con el 3-1 en el marcador, el atacante rojiblanco volvió a estampar su nombre en la tabla de goleadores del partido. Corría el minuto 85 cuando Hernández recibió un balón en la puerta del área y, con un remate bombeado pero certero, terminó clavando el balón en el ángulo superior derecho del guardameta de las Águilas. Significó el 4-1 final en el marcador que dejó a Chivas a un paso del título liguero.

¡ESTÁS LOCO, JESÚS HERNÁNDEZ! ¡DOBLETE DE GOLAZOS EN #ELCLÁSICODEMÉXICO! 🤯



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¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y América Sub-21?

La Final de Vuelta se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha Centenario de Coapa. El equipo de Luis Arce tiene altas probabilidades de consagrarse campeón del Clausura 2026 tras obtener una ventaja de tres goles en la Ida disputada en el Akron.

Cabe recordar que Chivas alcanzó la Final tras haber dejado en el camino a Atlas en Cuartos de Final y a Juárez FC en Semifinales. Además, los azulcremas venían como los únicos líderes en la Fase Regular, mientras que el combinado rojiblanco se clasificó a la Liguilla desde el segundo lugar.

