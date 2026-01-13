Gabriel Milito reveló una dura realidad que viven 2 jugadores estrella: “No toleran ser suplentes”

Chivas inició de gran manera el Clausura 2026 . Tras dejar buenas sensaciones en los últimos meses del año, el equipo de Gabriel Milito volvió a ilusionar a su afición al superar 2-0 a Pachuca en la primera jornada. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias y el propio entrenador reveló que dos figuras tendrían cierta disconformidad.

Se trata de Alan Pulido y Érick Gutiérrez, quienes no tuvieron demasiados minutos en el juego frente a los Tuzos . Según explicó Milito en la rueda de prensa post partido, existen tipos de jugadores a los que cuesta más dejar en la banca, dado que no se conforman con no tener un rol protagónico en el equipo.

Las declaraciones de Milito sobre Pulido y Guitérrez

Milito fue muy directo al referirse a la situación de Pulido y Gutiérrez en el Rebaño Sagrado. "Todos los jugadores quieren jugar siempre", afirmó el DT argentino y destacó: "Lo mejor es ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación para no afectar la dinámica del día a día".

"Hay jugadores que no toleran ser suplentes, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega", explicó el exdefensor con pasado en Barcelona. "Al principio puede no representar un problema, pero cuando esa situación se repite, termina afectando la dinámica del equipo", agregó.

"Yo prefiero contar con futbolistas que se sientan parte, apostando por la calidad antes que por la cantidad. Todo en función de los objetivos que tenemos como grupo", destacó finalmente el entrenador.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas de Milito?

Luego de sumar tres puntos en su presentación en el Clausura 2026, Chivas visitará a los Bravos de Juárez en la segunda jornada este martes 13 a las 21:10 horas (tiempo del centro de México). ¿Sumarán más minutos Pulido y Gutiérrez en este encuentro?