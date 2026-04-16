Sin refuerzos, estos jugadores podrían volver a ganarse un lugar en Chivas para la Liguilla del Clausura 2026

Chivas de Guadalajara podría ser el equipo de la Liga BBVA MX más afectado por la preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los futbolistas que sean citados por Javier Aguirre no estarán presentes en la Liguilla del Clausura 2026 y el Rebaño es uno de los equipos que más jugadores ha aportado al combinado nacional en este último tiempo.

Raúl ‘Tala’ Rangel, Brian Gutiérrez, Armando ‘Hormiga’ González, Roberto Alvarado, entre otros, son los futbolistas potenciales a abandonar la plantilla de Gabriel Milito para sumarse a México en el mes de mayo. En este contexto, jugadores que no han tenido la posibilidad de sumar muchos minutos en la Fase Regular del Clausura 2026 podrían tener un mayor protagonismo en la Fiesta Grande con el equipo rojiblanco.

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Los jugadores de Chivas que podrían regresar al equipo en la Liguilla

La primera modificación que tendrá Guadalajara será en la portería. ‘Tala’ Rangel es el guardameta preferido del ‘Vasco’ Aguirre, por lo que es prácticamente un hecho que estará en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. En este contexto, Oscar Whalley tiene todos los boletos para ser el portero titular de Chivas durante la Fase Final del Clausura 2026.

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Miguel Gómez podría ser uno de los defensores en salir beneficiados gracias a la Copa del Mundo. En caso de que Richard Ledezma sea llamado por Aguirre, el mexicano de 23 años podría tomar su lugar en el lateral derecho. Cabe destacar que ya ha tomado el lugar de ‘Richy’ en más de una ocasión.

Players of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Otros cambios podrían integrarse a la delantera, pero dependerá del esquema que utilice Milito. Si opta por dos delanteros, es muy probable que Ángel Sepúlveda vuelva a ver minutos siendo titular ya sea como única referencia en el área o acompañado por otro centrodelantero. En este último caso, Ricardo Marín apunta a ser su acompañante.

Sin embargo, si el entrenador argentino opta por mantener el esquema y seguir jugando con un solo delantero, podría sumar a Hugo Camberos o Yael Padilla como opciones de ataque en el once inicial. Este último sumó minutos como titular en el juego amistoso frente a Atlas que Chivas se llevó por la mínima mientras la Selección Mexicana afrontaba la fecha FIFA de marzo.

