Nadie puede creer que Gabriel Milito pondría de titular al jugador más barato de Chivas en lugar de uno que vale 6 millones

Mientras se habla de que Chivas perdería jugadores clave para la Liguilla, ahora se dice que Gabriel Milito tomaría una decisión que prácticamente nadie puede creer en el entorno del Guadalajara. Pues parece que quitará del equipo titular a un futbolista que vale 6 millones de euros y es parte de la Selección Nacional de México para poner al más barato de la plantilla.

De acuerdo con la información del periodista David Medrano de TV Azteca, el entrenador argentino de Chivas sacaría a Raúl Tala Rangel de la alineación inicial para poner a Óscar Whalley como titular contra Necaxa y ante los Xolos de Tijuana en las jornadas 16 y 17 del Clausura 2026. Todo indica que ante Puebla seguiría la formación habitual del “Rebaño Sagrado”.

¿Por qué Gabriel Milito sacaría a Tala Rangel del equipo titular de Chivas?

Todos los caminos apuntan a que el portero titular pasaría a ser suplente debido a que el DT argentino quiere que Whalley llegue con ritmo futbolístico antes de la Liguilla. A partir de cuartos de final, los convocados por la Selección Mexicana no estarán disponibles para jugar con sus equipos en el Clausura 2026. Es que el técnico Javier Aguirre los pidió un mes antes.

TE PUEDE INTERESAR:



Tala Rangel y Óscar Whalley, en los extremos opuestos de la pirámide salarial del Guadalajara

Óscar Whalley es el futbolista más barato que tiene Chivas de Guadalajara, según los reportes de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas en el futbol. Pues el portero suplente vale 350 mil euros. En tanto, el valor de mercado de Tala Rangel es muy superior: 6 millones de euros. El guardametas titular solo está por debajo de Armando ‘la Hormiga’ González.

Tala Rangel vs. Óscar Whalley: sus estadísticas en Chivas de Guadalajara

De acuerdo con los datos de sitios especializados en estadísticas, estos son los números de ambos arqueros con Chivas de Guadalajara: