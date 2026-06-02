Estos son los 3 futbolistas que REGRESAN a Chivas para el Apertura 2026

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente terminó y, con él, la posibilidad de que varias instituciones se refuercen de cara a la siguiente temporada. Una de ellas es precisamente Chivas, quien vivirá el regreso de tres futbolistas que podrían llenarle el ojo a Gabriel Milito.

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La intención del técnico argentino es armar un cuadro mucho más fuerte de cara al Apertura 2026 para, finalmente, pelear por el título de Liga BBVA MX. Ante ello, vale decir que Chivas podrá contar con el regreso de estos tres jugadores luego de la experiencia que vivieron en los últimos meses.

¿Qué futbolistas regresan a Chivas para el Apertura 2026?

Teun Wilke: Este centro delantero, que tiene raíces mexicanas, regresará a Chivas luego del paso que tuvo por el Fortaleza de Colombia. Teún disputó 12 juegos en donde solamente consiguió un gol y poco más de 670 minutos, por lo que luce complicado que luche por la titularidad en Chivas.

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Diego Ochoa : Ochoa vivió interesantes momentos con el Juárez ya sea como central titular o, bien, entrando de cambio. Además, su juventud y liderazgo podrían ser suficientes para que Gabriel Milito lo considere dentro del primer equipo para el siguiente torneo.

: Ochoa vivió interesantes momentos con el Juárez ya sea como central titular o, bien, entrando de cambio. Además, su juventud y liderazgo podrían ser suficientes para que lo considere dentro del primer equipo para el siguiente torneo. Luis Rey: El defensor disputó un total de 29 encuentros, así como dos goles y una asistencia, en los poco menos de 2,000 minutos que tuvo en su paso por La Franja. Con más experiencia en su espalda, no se descarta que Chivas lo tenga como un sustituto confiable en el banquillo.

¿Qué jugadores podrían salir de Chivas para el siguiente torneo?

No todas son buenas noticias para Chivas, pues si bien algunos jugadores regresarán a Verde Valle, es posible que otros digan adiós a la institución. Entre estos destacan los nombres de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González, quienes de tener un buen Mundial podrían dar el salto a Europa.