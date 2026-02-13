Chivas lo dejó ir gratis y ahora es el goleador de otro club de la Liga BBVA MX

Chivas dejó ir gratis a Gael Camarena cuando más necesitaba delanteros y ahora el karma es verlo brillar en otro equipo de la Liga BBVA MX. El oriundo de Jalisco se formó en las Fuerzas Básicas del conjunto rojiblanco hasta llegar a la categoría Sub-20, cuando se marchó al Atlético de San Luis para continuar con su formación. Tal es el caso de André Marioni, quien ahora jugará en una liga menor.

Camarena fue campeón en las juveniles de Chivas y Atlético de San Luis, hasta que en verano de 2025 se marchó a León, club con el que actualmente la rompe en la categoría Sub-21, pues suma 4 anotaciones en 416 minutos disputados en el actual torneo. Conoce al jugador que brilló en Pumas y ahora es fichaje bomba en Sudamérica.

Gael Camarena es el delantero que se fue de Chivas y ahora brilla en la Sub-21 de León.|Gael Camarena

Gael actualmente sigue su proceso formativo en los Panzas Verdes, aunque ya ha entrenado con el primer equipo, en espera de que el entrenador Ignacio Ambriz lo considere próximamente y pueda cumplir su sueño de debutar en Primera División, que se le ha negado tanto con Chivas como con Atlético de San Luis.

TE PUEDE INTERESAR:



Él es Gael Camarena, el delantero que dejó ir Chivas gratis

El delantero tiene actualmente 20 años y nació en Zapopan, Jalisco. Uno de sus fuertes es el juego aéreo, ya que mide 1.88 metros. Inició su proceso formativo con Chivas en la Sub-16, categoría en la que marcó 14 goles en 28 partidos disputados, 20 de ellos como titular, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

Con el conjunto rojiblanco, Gael estuvo hasta la Sub-20 y en su estadía marcó 21 goles en 38 partidos jugados. Mientras que en Atlético San Luis 9 anotaciones en la Sub-19 y Sub-23.

Camarena solo anotó 2 goles en su primer torneo con León, mientras que en este Clausura 2026 ya suma 4 tantos en 5 partidos disputados.