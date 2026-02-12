OFICIAL: Chivas descarta a su delantero en pleno Clausura 2026; se marcha a una liga menor

Chivas confirmó su última baja del Clausura 2026 y se trata de un delantero que es canterano del club, que no tuvo cabida en el primer equipo ni en el Tapatío, por lo que ahora se marcha a una liga menor como es la de Expansión MX, donde juega Mineros de Zacatecas, que albergará en su estadio un partido oficial de la Selección Mexicana.

André Marioni Ham es el futbolista rojiblanco que se marchó a la Jaiba Brava en pleno torneo, con el objetivo de disputar minutos y consolidar su prometedora carrera, ya que cuenta con tan solo 21 años. El nacido en Tamaulipas jugará con el equipo de su ciudad, que se reforzó con un jugador proveniente de Europa.

André Marioni llega a la Jaiba Brava de la Segunda División como agente libre.|@marioniham04

“¡Bienvenido a casa, André Marioni Ham! Orgullosamente de la zona sur y con proceso formativo en las inferiores de Chivas. Marioni regresa a su tierra para vestir y defender con orgullo los colores de la Jaiba Brava”, lanzó en un comunicado el club.

¿Quién es la última baja de Chivas?

André Marioni es un futbolista que se desempeña como delantero y que se formó en las Fuerzas Básicas de Chivas, pasando por las categorías Sub-17, 18, 20 y 23. Asimismo, formó parte de la división Sub-21, que fue la última en su etapa con el conjunto rojiblanco.

Marioni Ham nunca pudo debutar con el primer equipo, pese a que Gabriel Milito ha considerado a varios jóvenes en el plantel desde su llegada para el Clausura 2025. No obstante, le tocó jugar un semestre en la Segunda División del futbol mexicano con el Tapatío, filial del Rebaño Sagrado.

Cabe destacar que el nacido en Ciudad Madero fue dado de baja del conjunto rojiblanco, por lo que llegó a la Jaiba Brava como agente libre, en espera de tomar ritmo, sumar minutos y poder consolidarse en la división de plata para algún día volver a la Liga BBVA MX.