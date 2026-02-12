Brilló en Pumas UNAM, vale más de 1 millón y es refuerzo bomba en Sudamérica

Carlos González es refuerzo bomba de Independiente del Valle, club de Sudamérica que es considerado uno de los más populares de Ecuador. El paraguayo destacó en la Liga BBVA MX con diferentes equipos, pero fue con Pumas donde brilló y se consagró como un referente. No obstante, actualmente vale poco más de 1 millón de euros, después de su paso por Newell´s de Argentina.

El delantero jugará por primera vez en Ecuador, donde buscará a portar con sus goles al club, que debutará en la Serie A el domingo 22 de febrero contra Guayaquil City, en lo que podría ser su primer partido en su nuevo club, después de dejar a Xolos de Tijuana en el Clausura 2025.

Carlos González es nuevo refuerzo de Independiente del Valle de Ecuador.|@charli_gonzalez_32

“Feliz por este gran paso en mi carrera. Con la mente clara y listos. Mentalizados y en busca de todos los objetivos del Club Independiente del Valle”, compartió el jugador de 33 años en sus redes sociales.

Así fue como brilló Carlos González en Pumas

González se formó como futbolista en su país con el equipo Magallanes. Su primera experiencia en la Liga BBVA MX fue con Necaxa, cuando el conjunto de Aguascalientes lo fichó en verano de 2018. El paraguayo demostró grandes cualidades y olfato goleador, por lo que un año después llegó a Pumas.

Carlos marcó una época con la UNAM, pues de acuerdo con estadísticas de BeSoccer, anotó 34 goles en 92 partidos disputados, 85 de ellos como titular durante las 3 temporadas que permaneció en el club. Pese a su gran momento, el delantero no pudo salir campeón con el conjunto universitario, ya que cayeron en la final del Torneo Guardianes 2020 ante León.

El futbolista de 33 años fue comprado por Tigres y después se fue a Toluca hasta que terminó en las filas de Xolos de Tijuana. Su etapa en México llegó en febrero de 2025, cuando se marchó a Newell´s, donde permaneció un año y ahora con un valor en el mercado de 1.3 millones de euros llega a Independiente del Valle.