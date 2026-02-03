Chivas lo quería con todas sus fuerzas, pero podría reforzar a otro equipo de la Liga BBVA MX

Mientras Chivas tiene una joya que no sabe valorar en su plantilla , está buscando en el mercado de fichajes otro futbolista en una posición que muchos creen que debería mejorar. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que hay otro equipo de los famosos “4 Grandes” de la Liga BBVA MX que puso sus ojos en él y que se lo podría quedar si hace una buena oferta.

Muchos fanáticos no pueden creer que un ex Chivas está a punto de descender en Europa . No obstante, más preocupación les genera el mercado de fichajes de invierno, en el cual a muchos les gustaría tener algún refuerzo más. Sin embargo, parece que la obsesión que era Víctor Guzmán finalmente se lo podría quedar otro equipo de la Liga MX y sorprende.

Cruz Azul le quitaría el refuerzo que Chivas quería con todas sus fuerzas

Según la información de César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de fichajes, Cruz Azul tendría intenciones de negociar para quedarse con el pase de Víctor “Toro” Guzmán. La idea es negociar para llevarse al defensor central de 23 años que tiene un muy buen nivel en los Rayados de Monterrey.

Aunque el Rebaño Sagrado tuvo acercamientos concretos con los regiomontanos y el futbolista, lo económico fue un impedimento para la llegada del canterano de los Xolos de Tijuana. De acuerdo a lo informado por Transfermarkt, su valor de mercado es de 5 millones de euros, equivalente a 86 millones de pesos mexicanos.

Hay que ver si La Máquina sí logra hacerse con los servicios del defensa que ya supo jugar en la Selección Nacional de México. Todo indica que el Club Deportivo Guadalajara ya se retiró de la contienda aunque lo quería con todas sus fuerzas.

Los números de Víctor “Toro” Guzmán en los Rayados de Monterrey

Con apenas 23 años, Víctor ya lleva 4 temporadas en la Pandilla y es seleccionado nacional con México, país con el que ganó la Copa Oro 2025. Según BeSoccer, estas fueron las estadísticas del “Toro” Guzmán en los Rayados de Monterrey: