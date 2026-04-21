Chivas lo quiso vender, pero Gabriel Milito lo retuvo y ahora brilla en el Clausura 2026

Chivas estuvo a nada de dejar ir a un futbolista que es pieza clave en la plantilla de Gabriel Milito que, si bien no es titular indiscutible, es un revulsivo para el segundo tiempo de los partidos. Por ello, el argentino lo retuvo cuando recibió una propuesta de otro club de la Liga BBVA MX, hecho que hoy lo hace brillar en el Clausura 2026, como otro de sus canteranos que se consagró campeón de goleo y le pisa los talones a la Hormiga González.

Hugo Camberos fue pretendido por Club León y por Nacho Ambriz, entrenador que se marchó a medio torneo por malos resultados. Los Panzas Verdes lanzaron una oferta por compra definitiva o préstamo por un año, según informó Alex Ramírez, reportero de TV Azteca Jalisco.

Hugo Camberos fue del interés del Club León.|Chivas

“Nacho Ambriz lo había puesto como uno de los jugadores para reforzar la ofensiva [de León]. Le gustaba el mano a mano, lo desequilibrante que es y lo habilidoso”, reveló el reportero en sus redes sociales.

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Los números de Camberos en este Clausura 2026

El mundialista Sub-20 ha ido de a poco en el proyecto de Milito, pues así se lo hizo entender el técnico cuando le llegó la oferta de los esmeraldas, ya que su objetivo es darle minutos y que conforme pase el tiempo se convierta en un referente del equipo.

Por lo anterior, Hugo no es titular, aunque es un gran revulsivo en la parte final de los partidos. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el extremo solo ha disputado 6 partidos en este Clausura 2026, en los cuales suma 2 goles.

Recientemente, fue el autor del último gol de los 5 que Chivas le propinó a Puebla en el Estadio Akron, hecho que confirma que está respondiendo a la encomienda de Gabriel para cerrar los partidos con creces.