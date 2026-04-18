Chivas podría tener 2 campeones de goleo en el Clausura 2026: el jugador que le pisa los talones a la Hormiga González

Chivas podría hacer historia, ya que en sus filas tiene a 2 delanteros que pueden salir campeones de goleo en el Clausura 2026, ya que uno de sus prospectos le pisa los talones a la Hormiga González, quien es el máximo anotador de la Liga BBVA MX y recientemente llamó la atención del Feyenoord de Países Bajos.

Vladímir Moragrega, quien es la joya del Rebaño y Gabriel Milito ni pela, es el campeón de goleo de la Liga de Expansión MX hasta ahora, a falta de que termine la última jornada del torneo, aunque su rival deberá marcar 3 goles el domingo si es que quiere arrebatarle el título al futbolista de 27 años.

Vladímir Moragrega será campeón de goleo, si es que algo insólito no ocurre, el domingo al terminar la última jornada de la Liga de Expansión MX.|Tapatío

Mientras que González marcha como líder de goleo con 12 anotaciones, las mismas que Joao Pedro del Atlético de San Luis. Ambos buscarán coronarse bicampeones y solo les restan 3 jornadas para marcar y lograr tal hito.

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¿Quién es el futbolista que le pisa los talones a la Hormiga González?

Moragrega es un futbolista que nació en Sinaloa, por lo que sus primeros pasos los dio con el equipo de su estado, como lo es Dorados, aunque también estuvo en la filial de Xolos de Tijuana, ya que son equipos de un mismo dueño.

El delantero tuvo un andar por diferentes equipos de la Liga de Expansión MX, como lo fueron Murciélagos, Atlante, Atlético La Paz y Alebrijes de Oaxaca. Mientras que su única participación en la Liga BBVA MX fue con el Atlético de San Luis en verano de 2021.

Debido a su paso por el conjunto potosino, el ahora jugador de Chivas tuvo una pequeña estadía en el futbol canadiense con el Atlético Ottawa. Fue en verano de 2025 que se integró a la filial del Rebaño y es hasta ahora que la rompe en el Tapatío.

Pese a que Milito no lo convocó a pretemporada del Clausura 2026, Vladímir sigue demostrando que está para pertenecer al primer equipo, aunque su edad podría ser una limitante, ya que tiene 27 años, mientras que la Hormiga solo 22.