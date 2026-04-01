Oficial: Los partidos de Chivas de Guadalajara para este mes de abril

El equipo del Guadalajara entra a este mes de abril con el viento a su favor y la mesa puesta para consolidar una de sus mejores campañas en la historia reciente. Tras doce jornadas disputadas, el conjunto de Gabriel Milito se mantiene firme en la primera posición de la tabla general con 30 puntos, necesitando únicamente tres unidades más para asegurar matemáticamente su boleto directo a la Liguilla del Clausura 2026.

Los cinco compromisos que restan en el calendario regular serán la prueba de fuego para entrar a la fase final como el rival a vencer.

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Tres partidos en casa para las Chivas

Chivas tendrá la ventaja de jugar tres de sus últimos cinco partidos en casa. El cierre de mes comienza este sábado 5 de abril, cuando reciban a los Pumas de la UNAM a las 20:07 horas. Un triunfo ante los universitarios no solo significaría la clasificación oficial, sino un golpe de autoridad ante otro de los llamados grandes.

Posteriormente, el 18 de abril, el Guadalajara volverá a su casa para enfrentar al Puebla en la Jornada 15 (19:07 horas), y cerrará la fase regular el 25 de abril ante los Xolos de Tijuana (19:07 horas). Estos encuentros en Zapopan son vistos por la afición como la oportunidad ideal para amarrar el liderato general y asegurar cerrar todas las llaves de eliminación en casa.

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Dos visitas difíciles para Guadalajara

Sin embargo, el camino no será sencillo, pues Guadalajara deberá visitar dos canchas sumamente complicadas. El 11 de abril, el equipo viajará a la Sultana del Norte para medirse ante los Tigres en el Estadio Universitario (17:00 horas), un duelo que podría definir gran parte del destino de la parte alta de la tabla.

Finalmente, en la única jornada doble del mes, las Chivas visitarán el Estadio Victoria para chocar contra el Necaxa el miércoles 22 de abril a las 21:00 horas.