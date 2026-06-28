Chivas podría perder a su jugador más preciado para el Apertura 2026 por culpa del Mundial 2026

Armando ‘Hormiga’ González vive el momento más importante de su carrera y Chivas podría pagar las consecuencias. El delantero rojiblanco se metió en el radar del futbol europeo y su participación con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aumentó la exposición de uno de los futbolistas más valiosos de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con reportes recientes, West Ham sigue de cerca al atacante mexicano, quien atraviesa una etapa clave entre su consolidación con Guadalajara y su presencia en la Selección Mexicana. Por ahora no existe una oferta formal confirmada, pero el interés desde Inglaterra vuelve a encender las alarmas en el Rebaño de cara al Apertura 2026.

West Ham sigue de cerca a la ‘Hormiga’ González

La información que surgió desde Inglaterra apunta a que West Ham tiene en la mira a Armando González. El delantero de Chivas aparece como una opción atractiva por edad, proyección y rendimiento reciente, especialmente después de convertirse en uno de los atacantes mexicanos con mayor crecimiento en el último año futbolístico.

Armando Gonzalez celebrates his goal 3-0 of Guadalajara during the 15th round match between Guadalajara and Atlas as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Jalisco, on October 25, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Mexsport

El contexto de la justa mundialista también juega un papel determinante. La ‘Hormiga’ llegó al torneo como uno de los nombres a seguir en México y cada minuto con la Selección Mexicana puede aumentar su valor ante clubes europeos. En Chivas saben que el riesgo es claro, ya que una buena actuación en la Copa del Mundo podría acelerar una salida que, hasta hace algunos meses, parecía menos cercana.

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Chivas todavía no tiene una oferta formal por Armando González

Aunque West Ham aparece como uno de los clubes interesados, en Guadalajara manejan el tema con cautela. Reportes previos señalaron que Feyenoord era uno de los equipos que observaba con mayor seriedad al delantero, mientras que otros nombres como West Ham, Celtic o Barcelona aparecían como parte del mercado de rumores.

Por eso, el caso todavía debe tomarse como una situación en seguimiento y no como una negociación cerrada. Chivas conserva el control contractual del futbolista, pero sabe que el mercado europeo puede moverse con rapidez cuando un jugador de la talla de la ‘Hormiga’ destaca en una Copa del Mundo.

|MEXSPORT

Cuánto vale la ‘Hormiga’ González hoy

Armando González está tasado en 15 millones de euros, según Transfermarkt. Esa cifra lo coloca entre los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX y explica por qué Chivas no estaría obligado a venderlo por una cantidad baja.

Además, el delantero tiene contrato vigente con Guadalajara hasta diciembre de 2029. Ese punto le da margen al club rojiblanco para negociar desde una posición fuerte, aunque también aumenta la presión si aparece una oferta importante desde Europa.

La ‘Hormiga’ duplicó su valor en los últimos meses gracias a sus campañas goleadoras con Chivas y a su crecimiento como uno de los delanteros mexicanos con más proyección. Ese rendimiento lo convirtió en una pieza central para el Rebaño, pero también en un objetivo natural para clubes del extranjero.