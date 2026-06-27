Lo corrieron de Cruz Azul, pasó 6 meses sin jugar y ahora tiene nuevo equipo

Un jugador se quedó 6 meses sin jugar luego de que lo corrieron de Cruz Azul, pese a que salió campeón. Ahora, otro equipo de la Liga BBVA MX le dio una nueva oportunidad para que continúe su carrera a los 27 años, tal y como lo hará un canterano de Chivas y seleccionado mexicano al irse al extranjero.

Carlos Vargas fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Necaxa después de no entrar en los planes de la Máquina. El lateral izquierdo volverá a jugar para el Apertura 2026, torneo en el que Club América no registrará a una de sus estrellas, decisión que analiza la directiva y Guillermo Almada.

Carlos Vargas no jugó 6 meses y ahora es refuerzo de Necaxa.|@clubnecaxa

“¡Ya estás en casa, ahora a defenderla con el alma en la cancha! ¡A darle juntos por Necaxa, Carlos Vargas!”, escribió en su cuenta de Instagram el equipo de los Rayos.

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¿Quién es el jugador que corrieron de Cruz Azul?

Vargas es un futbolista de 27 años que surgió de las Fuerzas Básicas de Xolos de Tijuana, club en el que estuvo hasta que llegó al primer equipo. Pero en el 2017 su carrera dio un cambio drástico al fichar con uno de los más grandes de la Liga BBVA MX: América.

El canterano de Xolos estuvo poco más de 4 años con las Águilas, aunque mientras que portó los colores azulcremas fue enviado a Morelia y a Mazatlán, a fin de que se consolidara y regresara al equipo con más experiencia.

Sin embargo, el destino le tenía algo preparado a Carlos y es que a principios de 2023 fue contratado por Cruz Azul, club en el que permaneció 3 años, pero su rendimiento no fue el esperado. Con la Máquina, el lateral izquierdo solo disputó 140 minutos, ya que, aunado a las lesiones, no pudo demostrar mucho.

Finalmente, la directiva de la Noria prefirió rescindirle el contrato, hecho que le costó al jugador mexicano estar 6 meses parado.