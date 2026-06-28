Gabriel Milito aprieta a Chivas antes del Apertura 2026 y un jugador lo dejó claro: “Ningún otro lo hizo”

Gabriel Milito le dio un lavado de cara a Chivas. En su segundo torneo al mando del equipo rojiblanco, alcanzó a disputar las Semifinales de la Liga BBVA MX. Su estilo de juego fue bien recibido por el plantel y ahora el objetivo es claro: ser protagonista en el Apertura 2026. Para ello, el Guadalajara confirmó refuerzos de lujo como Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, sin embargo, los entrenamientos tienen una igual intensidad que la calidad de sus fichajes.

Diversos reportes señalan que Milito estaría intensificando cargas en esta parte de la pretemporada para llegar de la mejor forma al inicio del Apertura 2026. Incluso los futbolistas han comenzado a notar la exigencia de los trabajos durante los entrenamientos y catalogan las jornadas de prácticas con el técnico argentino como incomparables respecto a los entrenadores que pasaron anteriormente por el Verde Valle.

Gabriel Milito exige a Chivas al máximo nivel

Según fuentes, un jugador del combinado rojiblanco aseguró que Milito “trabaja fuerte” y que “otros técnicos no lo hacían”. Esto deja en claro la filosofía de trabajo del argentino, quien busca llevar a sus jugadores al máximo nivel de exigencia física para luego evidenciar la diferencia con el resto de equipos dentro del campo de juego. Para la suerte de Chivas, los días de trabajo intenso ya habrían finalizado.

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Este sábado 27 de junio, el plantel del Guadalajara finalizó con los trabajos de preparación en la Isla de Navidad, tras una semana de entrenamientos intensos. En estos momentos, la plantilla de Chivas ya se encuentra de regreso en Guadalajara para afrontar unos días de descanso antes de volver a la puesta apunto en el Verde Valle.

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Por medio de un comunicado en sus canales oficiales, Chivas informó que durante el último día de actividades los jugadores realizaron un día de convivencia, donde los futbolistas se enfrentaron a miembros del cuerpo técnico, staff y hasta directiva en un partido amistoso, el cual se definió en tanda de penaltis.

Chivas afrontará dos partidos de preparación previo al Apertura 2026

El propio Guadalajara confirmó que realizará solamente dos partidos amistosos antes del comienzo del Apertura 2026 cuando les toque recibir a Toluca en el Estadio Akron. El primer encuentro lo disputará ante Correcaminos el viernes 3 de julio y culminará su preparación ante Leones Negros el viernes 10 de julio.

Cabe recordar que la Liga BBVA MX volverá al ruedo el próximo jueves 16 de julio, unos días antes de que se juegue la final de la Copa del Mundo. El partido inaugural ya está confirmado y la Jornada 1 se abrirá con el choque entre el Atlante y el Necaxa.