ÚLTIMA HORA: vinculan a Hormiga González y a otra figura del Clausura 2026 al Feyenoord

Armando ‘Hormiga’ González está siendo el jugador más destacado de la Liga BBVA MX. El delantero de Chivas se mantiene como el máximo anotador del Clausura 2026 y podría convertirse en el bicampeón de goleo tras haber conseguido el título en el torneo pasado. Su grandioso nivel llamó la atención de distintos clubes de Europa, como es el caso de Feyenoord. Sin embargo, los neerlandeses tendrían a otro mexicano en carpeta.

Diversos reportes aseguran que Feyenoord tiene el interés de fichar a Ozziel Herrera, delantero de Tigres de la UANL. El mexicano ha sido de lo más destacado del combinado dirigido por Guido Pizarro durante este 2026 y podría dar el salto al Viejo Continente más pronto que tarde. Tanto la ‘Hormiga’ como él están en el radar del conjunto neerlandés y no sería descabellado que compartan equipo en un futuro.

Según la información, su agente Matías Bunge ya se habría reunido con Gerardo Torrado, director deportivo del conjunto universitario, para analizar la situación del jugador y evaluar una posible salida. Lo cierto es que aún no existe ninguna oferta formal por parte del equipo de Rotterdam, pero sí es una realidad que ya lo tiene en la mira como un posible refuerzo. En caso de hacerse realidad, Ozziel Herrera tendría su primera experiencia en continente europeo.

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La situación contractual de Ozziel Herrera en Tigres

El interés del Feyenoord golpeó fuerte en Sultana del Norte y ya se especula con la posible salida del delantero de 24 años. De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, Herrera tiene contrato con Tigres hasta el 30 de junio de 2027. Su vínculo vence en un año aproximadamente, por lo que difícilmente el club logre recuperar la inversión realizada en su fichaje tres años atrás.

Hay que recordar que los Felinos ficharon a Herrera desde Atlas a mediados de 2023 por una cifra cercana a los 7 millones de dólares. Actualmente, su valor de mercado ronda los 6 millones de dólares, un número que podrían ofrecer desde Feyenoord para que abandone la Liga BBVA MX. De todos modos, Tigres tendrá la decisión final.

Armando González, otro mexicano en la mira de Feyenoord

El atacante de 22 años y actual campeón de goleo de la Liga BBVA MX es otro futbolista que es seguido de cerca por el Feyenoord. Incluso, el propio Santiago Gimenez, actual futbolista del AC Milan, le recomendó a la ‘Hormiga’ a fichar por el conjunto de Rotterdam.

“Yo creo que en Feyenoord a la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir”, expresó el canterano de Cruz Azul en una entrevista con Récord. Cabe destacar que el ‘Bebote’ tuvo un paso por el equipo de Países Bajos previo a su llegada a Italia, abriendo así el camino para que otros jugadores mexicanos emigren a Rotterdam.

