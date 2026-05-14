Chivas y Pumas pueden quedar satisfechos porque obtuvieron este récord que pocos tienen

Chivas y Pumas son dos claros favoritos a llevarse el título del Clausura 2026 este semestre. Los Felinos clasificaron a la Liguilla obteniendo el liderato en la última jornada de la Fase Regular, mientras que el Guadalajara se presentó a la Fiesta Grande ubicándose como escolta. Ambos establecidos en Semifinales de la Liga BBVA MX, rompieron una marca que pocos pueden presumir dentro del futbol mexicano.

En esta campaña, tanto Chivas como Pumas lograron superar al Santos Laguna y se ubican en el quinto lugar en la tabla de equipos con más semifinales disputadas dentro de la Liga BBVA MX. En el presente Clausura 2026, ambos clubes alcanzaron su Semifinal número 22, dejando atrás a los Laguneros quienes tienen 21 participaciones en dicha instancia. Un logro que pocos pueden presumir.

Jordan Carrillo celebra su gol ante el América el la vuelta de los cuartos de final 2026.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

El Club América es el equipo que más veces ha disputado unas semifinales de la Liga BBVA MX con 44, sacándole una amplia ventaja a su principal perseguidor: Cruz Azul. Los cementeros suman 28 participaciones, mientras que tanto Toluca como Rayados de Monterrey le siguen con 25 y 24 semifinales del futbol mexicano, respectivamente. De manera silenciosa, Chivas y Pumas se acercan cada vez más al top 3.

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Los clubes con 20 o más semifinales de Liga BBVA MX

Club América: 44. Cruz Azul: 28. Toluca: 25. Rayados: 24. Chivas: 22. Pumas: 22. Santos: 21. Tigres: 20.

Chivas llega con ventaja a la Semifinal de Vuelta

El conjunto dirigido por Gabriel Milito rescató un empate 2-2 en el Estadio Banorte durante el juego contra Cruz Azul correspondiente a la Ida de las Semifinales del Clausura 2026. Ahora, Chivas definirá la serie en el Estadio Jalisco son su afición, donde cualquier triunfo y empate le permitirá avanzar a la gran Final gracias al criterio de desempate. El Guadalajara finalizó por encima de La Máquina en la tabla general de la Fase Regular, por lo que tienen ventaja.

Pumas espera dar la talla contra Pachuca

El equipo de Efraín Juárez viene de eliminar al América en la ronda anterior y se prepara para enfrentar a Pachuca esta noche en el juego de Ida de las Semifinales del Clausura 2026. El partido iniciará a las 19:00 horas y se llevará a cabo en Hidalgo. Por otra parte, los Tuzos vienen de eliminar al vigente campeón, Toluca, en Cuartos de Final.