A costa de unos deprimidos —y deprimentes— Pumas, las Chivas sellaron su boleto a la Liguilla, la primera que disputarán desde el Guard1anes 2020. Con un humillante 4-1 en el Estadio Akron, el Rebaño hizo valer los momios y se impuso a una escuadra auriazul que firmó una semana en la que transitó de la fantasía al absoluto desencanto.

Las Chivas no tuveron piedad en el segundo tiempo y con un buen control del partido y latigazos peligrosos, sentenciaron a unos inofensivos universitarios que no se habían repuesto de la final perdida a media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounder de la MLS.

El cambio de actitud que tuvo el Rebaño Sagrado a partir de la destitución de Marcelo Michel Leaño podría ser tomada como inspiración por otros equipos de la Liga BBVA MX que estén en una situación similar.

