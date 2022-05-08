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Resumen: Chivas vs Pumas | Repechaje | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Chivas se impuso con autoridad en casa ante Pumas en el repechaje y consiguió su pase a la Liguilla. ¿Hasta dónde llegará el Rebaño Sagrado?

Por: Azteca Deportes

A costa de unos deprimidos —y deprimentes— Pumas, las Chivas sellaron su boleto a la Liguilla, la primera que disputarán desde el Guard1anes 2020. Con un humillante 4-1 en el Estadio Akron, el Rebaño hizo valer los momios y se impuso a una escuadra auriazul que firmó una semana en la que transitó de la fantasía al absoluto desencanto.

Las Chivas no tuveron piedad en el segundo tiempo y con un buen control del partido y latigazos peligrosos, sentenciaron a unos inofensivos universitarios que no se habían repuesto de la final perdida a media semana en la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounder de la MLS.

El cambio de actitud que tuvo el Rebaño Sagrado a partir de la destitución de Marcelo Michel Leaño podría ser tomada como inspiración por otros equipos de la Liga BBVA MX que estén en una situación similar.

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